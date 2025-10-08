Palkittu politiikan aikakauslehti.
8.10.2025 04:43 ・ Päivitetty: 8.10.2025 04:06

Kysely: Näitä kaupunkeja asuntosijoittajat kertovat suosivansa

Rovaniemen kaupunki / Aarno Torvinen
Rovaniemellä asunnot ovat suhteellisen edullisia, ja matkailijoilta voi saada sesonkiaikoina hyviä vuokratuottoja.

Asuntosijoittajien ostoaikeet ovat kasvaneet, kertoo Suomen Vuokranantajien uusi barometri. Kiinnostavin kaupunki on nyt Rovaniemi.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kyselyyn vastasi syyskuussa yli 2  200 asuntosijoittajaa. Melkein 30 prosenttia vastanneista kertoi aikovansa ostaa sijoitusasunnon.

Ostoaikeissa on suurta paikkakuntakohtaista vaihtelua, ja pääkaupunkiseudulla ostohalut ovat muuta maata alhaisempia.

Yhdistyksen mukaan tämä kertoo siitä, että pääkaupunkiseudulta on vaikea löytää sijoitusasuntoja, jotka olisivat kohtuuhintaisia suhteessa niistä nykyisessä markkinatilanteessa saataviin vuokratuottoihin.

– Samalla vuokralaisten löytyminen koetaan yhä haastavaksi, ja tilastoissa näkyy jopa selkeää vuokrien laskua, Suomen Vuokranantajien ekonomisti Eemeli Karlsson sanoo tiedotteessa.

AIEMMISSA KYSELYISSÄ asuntosijoittajien suosikkipaikkana ollut Tampere on pudonnut kolmanneksi, ja ykköseksi on kiilannut Rovaniemi. Toisena kehitysnäkymissä on Vaasa, neljäntenä Kuopio ja viidentenä Oulu.

-  Lapin maakuntakeskus on kasvanut viime vuosina kaikilla avainluvuilla mitattuna. Samaan aikaan suurimmat kaupungit ovat kamppailleet vuokramarkkinoiden haasteiden kanssa, jotka eivät ole heti poistumassa. Tampereenkaan pudotus ei ole merkki sen pitkän aikavälin potentiaalin heikentymisestä, mutta kyllä se heijastelee todennäköisesti seuraavan kahden vuoden tilannetta, Karlsson arvioi.

Vuokranantaja-barometri toistetaan puolivuosittain.

