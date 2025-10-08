Kysely: Sähköpotkulaudoilla on yhä kehno maine liikenteessä

Valtaosa suomalaisista pitää sähköpotkulautoja liian nopeina ja liikennettä vaarantavina, kertoo OP-ryhmän teettämä kysely. Demokraatti Demokraatti

Asenteet ovat säilyneet ryhmän tiedotteen mukaan ennallaan vuonna 2023 tehtyyn edelliseen kyselyyn verrattuna: laitteita pidetään kätevyydestään huolimatta myös erilaisia harmeja ja liikenneriskejä aiheuttavina värkkeinä.

Vastaajista 73 prosenttia kauhistelee sitä, miten kovaa laudoilla voi ajaa. Lisäksi niitä on ihmisten mielestä etenkin kaupungeissa jo liian paljon. Huolimattomasti pysäköidyistä laudoista on aiheutunut harmia yli puolelle vastaajista.

29 prosenttia vastaajista sanoo joutuneensa sivullisina vaaratilanteisiin lautakuskien takia. Aniharva tunnustaa silti itse aiheuttaneensa laudalla liikkuessaan muille vaaraa.

OP-RYHMÄN VAKUUTUSYHTIÖ Pohjolan tilastojen perusteella laudalla aiheutuneet turmat ovat vakavampia kuin esimerkiksi polkupyöräonnettomuudet.

Kun polkupyöräilijän kolhujen hoidon keskikorvaus on 740 euroa, sähköskuuteilla kolareista aiheutuneet hoitokorvaukset ovat Pohjolassa olleet keskimäärin 900 eurossa.

Potkulautaturmissa korostuvat raajojen lisäksi pään alueen vammat, joiden hoito on kallista.

OP-ryhmän syyskuussa 2025 toteuttamaan kyselyyn vastasi runsaat tuhat suomalaista. Vastausten virhemarginaali on 3,2 prosenttia.