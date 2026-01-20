Kysely: Yhä useampi pitää Suomen suuntaa vääränä – Vain kokoomuslaiset tyytyväisiä

Suomen tulevaisuuteen liittyvä pessimismi kasvaa ja selvän enemmistön mielestä maan suunta on väärä, selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) syksyn 2025 Arvo- ja asennetutkimuksesta. Demokraatti Demokraatti

Huolta aiheuttavat tällä hetkellä etenkin työttömäksi joutumisen vaara, terveydenhuollon palveluiden kustantaminen ja julkisen talouden ongelmat.

Talouden ongelmat eivät ole kuitenkaan horjuttaneet kokemusta suomalaisuudesta onnena ja etuoikeutena.

Viidesosa vastaajista arvioi asioiden olevan Suomessa menossa tällä hetkellä oikeaan suuntaan. Kuusi kymmenestä (60 prosenttia vastaajista) arvioi suunnan olevan väärä.

Puolueista ainoastaan kokoomuksen kannattajien enemmistö (62 prosenttia) arvioi Suomen suunnan oikeaksi. Sen kannattajien arviot ovat kohentuneet selvästi edellismittaukseen nähden.

Myös perussuomalaisten kannattajien arviot suunnasta ovat parantuneet, mutta oikeasta suunnasta vakuuttuneiden osuus jää silti alle puoleen (45). Muiden suurten puolueiden äänestäjissä arviot väärästä suunnasta dominoivat.

Tästä huolimatta yli kolme neljästä vastaajasta pitää onnena ja etuoikeutena saada olla suomalainen. Vain kymmenesosa 11 prosenttia vastaajista ei koe suomalaisuutta etuoikeutena.

SAMAAN aikaan kun Suomi on ollut menossa enemmistön mielestä väärään suuntaan, myös näkemys maan tulevaisuudesta on muuttunut aiempaa pessimistisemmäksi. Enää 40 prosenttia suhtautuu Suomen tulevaisuuteen optimistisesti, kun pessimistisesti suhtautuvia on lähes yhtä paljon (38 prosenttia).

Sen sijaan omaan henkilökohtaiseen tulevaisuuteen suhtaudutaan edelleen selvästi valoisammin: kaksi kolmasosaa vastaajia on omasta tulevaisuudestaan optimistisia ja vain viidesosa pessimistisiä.

Kasvanut pessimismi on kytköksissä suomalaisten talouteen liittyviin huoliin. Lähes puolet vastaajista kokee, että vaara joutua työttömäksi on kasvanut.

Lähes yhtä moni on huolissaan julkisen talouden ongelmien heijastumisesta omaan talouteen (46 prosenttia), ja vajaa puolet (48) varautuu ostamaan terveydenhuollon palveluita omalla rahalla. Epävarmuus näkyy myös kulutus- ja investointihalukkuudessa: 43 prosenttia arvioi, ettei nyt ole oikea aika hankkia asuntoa tai autoa.

– Maassamme leviää hiljalleen turhautuminen pitkään jatkuneeseen talouden heikkoon tilanteeseen, johon ei löydy äkkilääkkeitä. Kaikesta synkkyydestä huolimatta iso on onnellinen suomalaisuudesta. Tämä sitkeys on voimavara. Suomalaiset ovat sitoutuneita julkisen talouden säästöihin, kunhan poliitikot pitävät tulevaisuuteen liittyvät odotukset realistisina, näkee analyysin kirjoittanut EVA:n toimituspäällikkö Sami Metelinen.

TULOKSET perustuvat 2 038 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2-3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 7.10.-20.10.2025. Vastaajat edustavat Manner-Suomen 18-79-vuotiasta väestöä.

Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan.