Kotimaa
24.3.2026 06:03 ・ Päivitetty: 24.3.2026 06:04
Kysely: Yhteiskuntaluottamus heikentyy Suomessa – armeijaan ja presidenttiin uskotaan
Suomalaisesta neljä viidestä arvioi yhteiskuntaluottamuksen heikentyneen viime vuosina. Luottamus muun muassa presidenttiin ja asevoimiin on silti tallella.
Asia selviää SuomiAreenan ja Pohjoismaisen ministerineuvoston teettämästä tuoreesta kyselystä.
Eniten vastaajien mukaan luottamusta lisäävät Puolustusvoimat (67 prosenttia), presidentti (52 prosenttia) ja poliisi (51 prosenttia).
- Kärkeen nousevat tahot, jotka tuovat suomalaisille varmuutta: tutut, turvallisuutta tuottavat instituutiot ja lähimmät naapurimme lännessä, sanoo tiedotteessa SuomiAreenan toimitusjohtaja Antti Lehtinen.
Lehtisen mukaan Ukrainan sota, pandemia, heikko taloustilanne ja epävarmuus yhdistettynä kärjistyneeseen keskustelukulttuuriin näkyvät tuloksissa.
Kahdeksan kymmenestä kokee Pohjoismaisen yhteistyön lisäävän luottamusta yhteiskunnassa. Lisäksi kaksi kolmesta arvioi Pohjoismaiden lisäävän luottamusta.
TRUMP-ILMIÖ näkyy vahvasti: enää vain neljä prosenttia suomalaisista uskoo Yhdysvaltojen lisäävän luottamusta maailmassa. Luotto sinne on lähes yhtä heikko kuin Kiinaan, Intiaan ja Venäjään.
Tutkimusyhtiö Verian toteutti kyselyn helmi-maaliskuussa internetpaneelissa. Kyselyyn haastateltiin päälle tuhatta ihmistä. Virhemarginaali on noin 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.