Palkittu politiikan aikakauslehti.
24.3.2026 06:03 ・ Päivitetty: 24.3.2026 06:04

Kysely: Yhteiskuntaluottamus heikentyy Suomessa – armeijaan ja presidenttiin uskotaan

iStock

Suomalaisesta neljä viidestä arvioi yhteiskuntaluottamuksen heikentyneen viime vuosina. Luottamus muun muassa presidenttiin ja asevoimiin on silti tallella.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Asia selviää SuomiAreenan ja Pohjoismaisen ministerineuvoston teettämästä tuoreesta kyselystä.

Eniten vastaajien mukaan luottamusta lisäävät Puolustusvoimat (67 prosenttia), presidentti (52 prosenttia) ja poliisi (51 prosenttia).

- Kärkeen nousevat tahot, jotka tuovat suomalaisille varmuutta: tutut, turvallisuutta tuottavat instituutiot ja lähimmät naapurimme lännessä, sanoo tiedotteessa SuomiAreenan toimitusjohtaja Antti Lehtinen.

Lehtisen mukaan Ukrainan sota, pandemia, heikko taloustilanne ja epävarmuus yhdistettynä kärjistyneeseen keskustelukulttuuriin näkyvät tuloksissa.

Kahdeksan kymmenestä kokee Pohjoismaisen yhteistyön lisäävän luottamusta yhteiskunnassa. Lisäksi kaksi kolmesta arvioi Pohjoismaiden lisäävän luottamusta.

TRUMP-ILMIÖ näkyy vahvasti: enää vain neljä prosenttia suomalaisista uskoo Yhdysvaltojen lisäävän luottamusta maailmassa. Luotto sinne on lähes yhtä heikko kuin Kiinaan, Intiaan ja Venäjään.

Tutkimusyhtiö Verian toteutti kyselyn helmi-maaliskuussa internetpaneelissa. Kyselyyn haastateltiin päälle tuhatta ihmistä. Virhemarginaali on noin 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
23.3.2026
”Poikkeuksellisen röyhkeä esitys” – OAJ päätti neuvottelut ammattikorkeakoulujen työehtosopimuksesta
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
23.3.2026
Arvio: Karl Ove Knausgårdin uudessa romaanissa taiteilija uhraa kaiken tullakseen rikkaaksi ja kuuluisaksi
Lue lisää

Otso Pohjalainen

Kolumnit
21.3.2026
Asiantuntija: Voiko Suomi pyristellä eroon USA-asehankintojen huoltovarmuusriskeistä?
Lue lisää

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Demokraatti.fi

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

