Kysely: Yli puolet sanoo saavansa enemmän aikaiseksi etätyössä kuin työpaikalla – silti moni työnantaja epäilee

Etätyötä on tehnyt viimeisen vuoden aikana 41 prosenttia palkansaajista ja heistä 56 % sanoo saavansa enemmän aikaiseksi etätyössä kuin työpaikalla. Kuitenkin joka viides sanoo, että työnantaja suhtautuu edelleen epäilevästi etätyöhön eikä luota työntekijöihinsä. Tiedot selviävät Toimihenkilöliitto ERTOn tekemästä kyselytutkimuksesta.

”Yksi syy tehokkuuteen saattaa olla se, että etätyössä keskeytyksiä on vähemmän. Jatkuvat keskeytykset ovat yksi iso haaste asiantuntijoiden henkiselle jaksamiselle ja sitä kautta työn tekemiselle”, sanoo Toimihenkilöliitto ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen tiedotteessa.

Etätyö on lisääntynyt koronatilanteen vuoksi merkittävästi erityisesti asiantuntijatyössä. Samalla noin puolet vastanneista palkansaajista ilmoitti, etteivät työtehtävät mahdollista etätyötä.

Myös osa työnantajista suhtautuu edelleen epäilevästi etätyöhön. Reilu viidennes kyselyyn vastaajista eli 22 % sanoi kokevansa, ettei hänen työnantajansa luota työntekijöihinsä etätyössä. Kysymykseen vastasivat palkansaajat, joiden työssä etätyö on mahdollista.

”Meillä ei ole varaa antaa ennakkoluulojen, kankeiden perinteiden ja aiheettomien pelkojen estää työelämän kehittymistä nykyistä joustavammaksi ja paremmaksi. Korona-aika on osoittanut, että työtä kannattaa tehdä siellä, missä se parhaiten onnistuu.”

ERTO teki viime vuoden elokuussa aloitteen subjektiivisesta oikeudesta etätyöhön eli siitä, että työntekijällä olisi oikeus etätyöhön aina, jos se on mahdollista, eikä sen tekeminen aiheuta kohtuutonta haittaa työn tekemiselle.

Aaltosen mukaan esitys ei kuitenkaan saanut riittävää tukea edetäkseen.

”Ihmettelen eivätkö poliitikot ja suomalainen työelämä ole valmiita ottamaan uutta askelta tuottavuuden, työhyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistämiseksi. Näitä kaikkia edistäisi subjektiivinen oikeus etätyöhön aina kun työ sen vain mahdollistaa.”

Kyselytutkimuksen on toteuttanut YouGov Finland Toimihenkilöliitto ERTOn toimeksiannosta. Tutkimuksessa haastateltiin 18-63 -vuotiaita palkansaajia. Otos on satunnaisotos, eikä sitä ole kiintiöity tai painotettu. Se edustaa kuitenkin alueellisesti ja sukupuolen mukaan hyvin tarkkaan koko aikuisväestön (18-63v) jakaumaa. Tiedot kerättiin sähköisenä kyselynä 24.11. – 30.11.2020 välisenä aikana YouGovin kuluttajapaneelissa. Lopullinen vastaajamäärä on 1000. Kokonaistuloksissa keskimääräinen luottamusväli on noin ± 2,8%-yksikköä suuntaansa (95%:n luottamustasolla).