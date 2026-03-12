Palkittu politiikan aikakauslehti.
12.3.2026 07:44 ・ Päivitetty: 12.3.2026 07:44

Kysely: Yli puolet vientiyrityksistä arvioi sodan Lähi-idässä vaikuttavan toimintaansa

AFP / LEHTIKUVA
Rahtialuksia Dubain edustalla 11. maaliskuuta.

Monet suomalaisista vientiyrityksistä arvioivat Persianlahden tilanteella olevan vaikutusta liiketoimintaansa, kertoo kauppakamarien kysely.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kyselyn vastaajista yli puolet arvioi tilanteen vaikuttavan liiketoimintaansa. Erityisesti sen arvioidaan vaikuttavan toimitusaikoihin, kuljetusreitteihin ja logistiikkakustannuksiin.

Yritykset eivät kuitenkaan usko häiriön olevan pitkäaikainen. Alle viidennes vastanneista vientiyrityksistä on valmistautunut pidempään häiriöön, kun taas yli puolet uskoo sen olevan lyhytaikainen.

Kauppakamarien vientikysely tehtiin 5.-10. maaliskuuta sähköpostitse. Kyselyyn vastasi 116 vientiyritystä ympäri Suomen.

LÄHES yhdeksän kymmenestä kyselyyn vastanneesta vientiyrityksestä katsoo, että kansainvälinen toimintaympäristö vaikuttaa näkymiin kielteisesti tai erittäin kielteisesti.

- Vaikka Persianlahden tilanteen aiheuttama häiriö jäisikin lyhyeksi, on epävarmuus kansainvälisessä toimintaympäristössä kuitenkin kasvanut kaikkinensa merkittävästi. Se lisää yritysten riskejä ja vaikeuttaa pitkäjänteistä suunnittelua, sanoo Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Päivi Pohjanheimo tiedotteessa.

Vastanneista yrityksistä lähes kolmannes pitää Yhdysvaltojen merkitystä omalle toimialalleen kasvavana. Luotettavana kauppakumppanina Yhdysvaltoja pitää alle puolet vastaajista. Kolmannes suhtautuu Yhdysvaltoihin epäilevästi.

- Yhdysvaltojen merkitystä koskevat arviot ovat muuttuneet vain hieman edelliseen kyselyyn verrattuna. Sen sijaan maan luotettavuus kauppakumppanina jakaa selvästi mielipiteitä, mikä todennäköisesti johtuu Yhdysvaltojen muuttuneesta ulkopolitiikasta ja poukkoilevasta tullipolitiikasta, Pohjanheimo sanoo.

