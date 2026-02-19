Palkittu politiikan aikakauslehti.
Politiikka

19.2.2026 15:03 ・ Päivitetty: 19.2.2026 15:03

Kyselytunnilla puhutti Itä-Suomen tilanne – ”On helppoa ohittaa toivottomuus ja ottaa selfieitä raja-aidalla”

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO
SDP:n kansanedustaja Niina Malm eduskunnan suullisella kyselytunnilla torstaina 19. helmikuuta.

Demariedustajista muun muassa Niina Malm, Timo Suhonen ja Eveliina Heinäluoma haastoivat hallituksen ministereitä Itä-Suomen unohtamisesta ja sen ongelmien vähättelystä.

Demokraatti

Demokraatti

Pääministeri Petteri Orpoa (kok.) sijaistanut valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) ja elinkeinoministeri Sakari Puisto (ps.) puolustautuivat muistuttamalla erilaisista hallituksen hankkeista, jotka hyödyttävät myös Itä-Suomea.

Puiston mukaan Itä-Suomessa on hyödyntämätöntä potentiaalia ja mahdollisuuksia erityisesti matkailussa.

Erityisesti oppositio iski kiinni EU-rahoituksen puutteeseen ja siihen, ettei hallitus halua edistää Itä-Suomen erityisaluetta, jolla voitaisiin helpottaa esimerkiksi itärajan sulusta johtuvia ongelmia.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri, turkulainen Joakim Strand (r.) aiheutti vastauksellaan salissa voimakasta huutelua ja naurua sanoessaan, että 5,6 miljoonan asukkaan Suomessa voi jakaa ihmisiä länsi- ja itäsuomalaisiin, vaan kaikki ovat ”samassa veneessä”.

OPPOSITION edustajat kautta linjan kritisoivat hallitusta puheiden ja tekojen ristiriidasta: Itä-Suomen merkitys ja ongelmat tunnistetaan juhlapuheissa, mutta ei käytännön politiikkatoimissa.

– Turvallisuuskaan ei ole pelkkää sotilaallista suorituskykyä. Pitää olla jotain, mitä puolustaa – kuten työpaikkoja, palveluja, koulutusmahdollisuuksia, liikenneyhteyksiä ja uskoa tulevaisuuteen. Miten nämä toteutuvat Itä-Suomen nykyisessä tilanteessa? Paula Werning (sd.) kysyi puolustusministeri Antti Häkkäseltä (kok.)

Useampi oppositioedustaja nostikin esiin nuorten ikäluokkien poismuuton itäisestä Suomesta sekä yleisen toivottomuuden ja näköalattomuuden.

Purra kuittasi, ettei tunnista toivottomuutta ”kuin täällä kyselytunnilla, jossa oppositio haluaa pitää esillä vain ongelmia ja ikäviä asioita”.

– Ministeriaitiosta on helppo sanoa, että ei tunnista toivottomuutta: veronkevennykset on suunnattu hyvätuloisille eikä tarvitse kohdata sitä todellisuutta, joka on yhä useammalle arkea Itä-Suomessa. Voi jatkaa selfieiden ottamista raja-aidalla, sivalsi Niina Malm.

Antti Häkkäsen mukaan maanpuolustustahto ja -henki eivät voi riippua siitä, mikä on taloustilanne.

Vasemmistoliiton Jessi Jokelainen nosti esiin myös itäsuomalaisten suuremman sairastavuuden, väestön ikääntymisen ja heikommat mahdollisuudet saada terveydenhoitoa.

– Hyvinvointialueilta on leikattu, palveluja lopetettu tai ne ovat karanneet kauas asukkailta. Eikä hallituksen tukemia ”pörriäisiä” ja muita yksityisiä terveysjättejä kiinnosta toimia Itä-Suomen haja-asutusalueille, jolloin tarjolla ei ole edes yksityisiä palveluja, vaikka niihin olisi varaakin, Jokelainen kommentoi.

