Kyselytutkimus: joka neljäs välttelee jo uutisia – vaikka luottaisikin niihin

Uuden kyselyn mukaan yhä useampi suomalainen on alkanut pitää välillä taukoa uutisten seuraamisesta. Syynä voivat olla halu suojella itseään ahdistavilta aiheilta tai pelkkä ähky uutisten tulvaan.

Oxfordin yliopiston Reuters-instituutin vuosittaisen kyselyn mukaan Suomessa luottamus uutisiin on pysynyt ennallaan: itse valitsemiinsa uutisiin luottaa 75 prosenttia ihmisistä. Useimpiin somen tai välikäsien kautta näkemiinsä uutisiin luottaa 69 prosenttia vastaajista.

Poliittisesti hyvin oikeistolaisiksi tai hyvin vasemmistolaisiksi itsensä mieltävät suomalaiset luottivat uutisiin vähemmän kuin neutraalimmin politiikkaan suhtautuvat vastaajat.

Suomessa myös kiinnostus uutisiin on suurempaa kuin monissa vertailumaissa.

HALU VÄLTELLÄ uutisia vähintään toisinaan kasvoi kuitenkin edellisvuodesta selvästi, viiden prosenttiyksikön verran. Nyt 26 prosenttia vastaajista sanoo tekevänsä näin vähintään toisinaan.

Keskimääräistä yleisimmin uutisia välttelevät naiset, nuoret ja pienituloiset.

– Uutisia välttelevät voivat kokea esimerkiksi uutisten määrän liialliseksi tai niiden aiheet liian ahdistaviksi, sanoo Suomen-tutkimusosuutta koostanut Tampereen yliopiston tutkija Esa Reunanen Media-alan tutkimussäätiön tiedotteessa.

Hänen mukaansa vältellyimpiä aiheita olivat Ukrainan sota, terveysuutiset, kuten koronauutisointi, sekä ilmastonmuutos- ja ympäristöuutiset. Nämä aiheet myös pysyvät uutisvirrassa jatkuvasti esillä, mikä voi kyllästyttää seuraajia.

MEDIAYHTIÖT ovat innostuneet tekoälyn käytöstä uutisten tuottamisessa. Joidenkin kaupallisten mediatalojen radiouutisia luetaan jo tekoälyn ja puhesyntetisaattorin avulla.

Tästä kehityksestä yleisö on eri mieltä. Kyselyyn vastanneista neljännes pitää epämukavana, jos he tietävät että uutiset on luotu toimituksissa osittain tekoälyn avustuksella, esimerkiksi lukemana.

Kokonaan tekoälyllä, ilman ihmistoimittajan valvontaa tehtyjä uutisia karsastaa puolet vastaajista.

Tekoälyyn uutisissa suhtautuvat myönteisimmin nuoret miehet, hyvätuloiset ja korkeasti koulutetut suomalaiset.

Reuters-instituutin Digital News Report -tutkimus vertaa uutisten käyttöä 47 maassa. Tiedot perustuvat kyselyyn, johon kussakin maassa osallistuu noin 2 000 vastaajaa. Tutkimus tehdään vuosittain, ja Suomi on ollut mukana vuodesta 2014. Media-alan tutkimussäätiö rahoittaa raporttia. Tämän vuoden tutkimus tehtiin tammi-helmikuussa verkkokyselynä, josta vastasi YouGov-tutkimuslaitos.