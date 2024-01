Lääkäriliitto poikkeuksellisesti mukana mielenilmauksessa – liiton puheenjohtaja avaa nyt taustat

Lääkäriliiton valtuuskunta teki syksyllä poikkeuksellisen alustavan päätöksen osallistua tarpeen tullen poliittisiin mielenilmauksiin, mikäli Lääkäriliiton keskusjärjestö Akava tai liittoa edustava pääsopijapuoli Juko sellaisia järjestäisi.

Akavan hallitus päätti tänään toteuttaa “Akavan koordinoiman poliittisen työtaistelutoimenpiteen”.

Kyseessä on ulosmarssi työpaikoilta helmikuun 6. päivänä kello 14-16 pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella sekä osin muilla paikkakunnilla eri puolilla Suomea.

Lääkäriliitto on mukana ulosmarssissa toisin kuin esimerkiksi juristit ja ekonomit.

Kun Demokraatti kysyy Lääkäriliiton puheenjohtajalta Niina Koivuviidalta, minkä takia liitto on mukana poliittisessa työtaistelutoimenpiteessä, Koivuviita painottaa, että kyseessä ei ole missään nimessä työtaistelutoimenpide. Hän haluaa puhua poliittisesta mielenilmauksesta toisin kuin Akavan tiedote.

– Meillähän on sopimukset niin sanotusti kiinni ja tämä ei missään tapauksessa kohdistu tietenkään työnantajia vastaan tämä mielenilmaus, vaan on lyhytkestoinen poliittinen mielenilmaus nimenomaan hyvin poikkeuksellista hallituksen linjausta vastaan, jossa he tulevat aika voimakkaasti muokkaamaan työmarkkinasysteemiä.

Koivuviita painottaa, että Akava on jo aiemmin julkaissut omia ehdotuksiaan työmarkkinajärjestelmän kehittämiseksi.

– Sopien, ei repien on tietysti myöskin Lääkäriliitolle erinomaisen tärkeä slogan. Sitä tässä kannatamme ja toivomme, että tämä melko pieni toimenpide kuitenkin työntäisi hallitusta vielä siihen suuntaan, että päästäisiin sopimaan asioista.

Koivuviita muistuttaa ministeri Arto Satosenkin (kok.) sanoneen, ettei lakiin kirjoitettu vientimalli ole ihanteellisin kaikkia aloja ajatellen.

LÄÄKÄRILIITON osallistumisessa mielenilmaukseen on poikkeuksellista se, että moni lääkäri on virkasuhteessa eikä näin ollen saisi osallistua poliittisiin työtaisteluihin.

Virkasuhteiset lääkärit onkin Koivuviidan mukaan rajattu 6. helmikuuta toteutettavan ulosmarssin ulkopuolelle, sillä kyseessä olisi laiton työtaistelutoimenpide.

– Niinpä todennäköisimmin mielenilmaus Lääkäriliiton sisällä kohdistuu ennen kaikkea tulevaisuuden terveydenhuollon tekijöihin eli opiskelijoihin ja heidän opettajiinsa, jotka ovat työsuhteisia.

Koivuviita toteaa, että Lääkäriliiton valtuuskunnan päätöksen mukaan liitto voi olla mukana maksimissaan yhden vuorokauden mittaisessa mielenilmauksessa.

– Kyllä silloin keskustelussa jo paljon korostettiin sitä, että suomalainen terveydenhuolto on tällä hetkellä jo hyvin vaikeassa tilanteessa. Meille kaikille oli nimenomaan tärkeää se, että emme huononna potilaiden tilannetta.

Koivuviita näkee, että tärkeä syy Lääkäriliiton mukanaololle Akavan mielenilmauksessa on myös solidaarisuus muita terveydenhuollon työntekijöitä kohtaan.

LÄÄKÄRILIITOLLE keskeisin asia mielenilmaukseen osallistumisessa on vastustaa lakiin betonoitavaa työmarkkinamallia, minkä nähtäisiin estävän julkisella puolella palkkakuoppien korjaamista.

– Koska julkisten alojen liukumat ovat niin paljon pienempiä, pitkällä tähtäimellä käy niin, että julkiset alat jäävät aika selkeästi jälkeen yksityisiä työntekijöitä. Tämä tuntuu vaikealta ajatukselta tulevaisuuden terveydenhuollon vetovoimaakin ajatellen, Koivuviita sanoo.

Lääkäriliitossa närästää myös hallituksen tavoite säätää ensimmäinen sairauslomapäivä palkattomaksi.

– Tämä ehkä vain lisäisi terveydenhuollon kuormitusta, kun ihmiset lähtisivät hakemaan pidempiä sairauslomatodistuksia ensimmäisen palkattoman päivän suhteen.

Koivuviita ennakoi, että vaikka ensimmäinen sairauslomapäivä on lääkärien työehtosopimuksessa palkallinen, asia avattaisiin neuvotteluissa.

Jatkossa vuoden määräaikainen työsopimus olisi maamme hallituksen kaavailun mukaan mahdollista tehdä ilman erityistä perustetta. Tämäkään ei miellytä Lääkäriliitossa, sillä eritoten nuorten lääkärien pätkätyösuhteita pidetään jo nyt ongelmallisina.

Koivuviita toteaa, että kaivattaisiin pikemminkin lisää pitovoimatekijöitä, jotta nuoret lääkärit hakeutuisivat perusterveydenhuoltoon.

LÄÄKÄRILIITON 60-jäseninen valtuuskunta äänesti syksyllä luvan antamisesta osallistua Akavan ja Jukon järjestämiin päivän mielenilmaisuihin. Mikään läpihuutojuttu luvan heltiäminen ei tuolloin ollut.

Koivuviita ennakoi, että myös päätöksestä olla mukana Akavan mielenilmauksessa tulee Lääkäriliiton jäsenkunnalta kaksijakoista palautetta. Sitä on tullut jo aiemminkin, kun työtaistelutoimia on pohdittu julkisuudessa.

Koivuviita painottaa, että Lääkäriliiton valtuuskunta edustaa kattavasti järjestön jäseniä.

– Keskustelu siellä kävi syyskuussa tiukkana laidasta laitaan puolesta ja vastaan. Kuitenkin asiasta äänestettiin ja tämä on se lopputulos.

Koivuviita pitää hyvänä, että erilaisia näkökulmia liiton sisällä kuullaan ja niitä pidetään esillä.

Hän sanoo ymmärtävänsä mielenilmaukseen osallistumista vastustavia siinä mielessä, että on selvä asia, että julkisia aloja katsottaessa lääkärit eivät ole vähäosaisimpia.