”Lääke ei saa olla pahempi kuin tauti” – Kansanedustaja vaatii hallitusta perumaan yhteisöveron alennuksen

Vihreiden kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö vaatii Petteri Orpon (kok.) hallitusta perumaan vuoden 2027 alussa voimaan tulevan yhteisöveron alennuksen.

Hyrkkö perustelee vaatimustaan julkisen talouden haastavalla tilanteella. Muun muassa valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) on katsonut taloustilanteen johtavan Suomen todennäköisesti EU:n ”tarkkailuluokalle” eli komission liiallisen alijäämän menettelyyn.

– EU:n tarkkailuluokan välttäminen on ollut yksi hallituksen tärkeimmistä talouspoliittisista tavoitteista. Epäonnistuminen siinä kuvastaa hallituksen talouspolitiikan epäonnistumista laajemminkin, Hyrkkö sanoo tiedotteessaan.

Purran mukaan tilanne ei vaadi hallitukselta uusia toimia, vaan lisäsopeutukset ajoittuisivat tulevalle hallituskaudelle. Hyrkkö pitää lausuntoa käsittämättömänä.

– Purra sysää vastuuta tulevalle hallitukselle, jolle se on samalla virittänyt miljardiluokan ansan. Hallituksen tulee perua verotuloihin ammottavan aukon poraava yhteisöveroalennus. Lukuisat asiantuntijat ovat tyrmänneet sen tehottomana ja erittäin kalliina toimena, joka vaikeittaa talouden tasapainottamista. Tarkkailuluokan on oltava hallitukselle herätyskello.

Hallitus on päättänyt alentaa yhteisöveroa 20 prosentista 18 prosenttiin vuoden 2027 alusta.

”Tarkkailuluokan” rajana on julkisen talouden 3 prosentin alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen. Suomi on ylittänyt rajan jo aikaisemmin. Hyrkön mukaan EU:n alijäämämenettelyä ei tule dramatisoida.

– Juuri perussuomalaiset ja kokoomus ovat aiemmin lietsoneet paniikkia ja perustelleet jättileikkauksia pelottelemalla EU:n tarkkailuluokalla. Samaan aikaan on roiskittu veroalennuksia rikkaille ja saastuttamiselle. Olemme toistuvasti varoittaneet hallitusta, että lääke ei saa olla pahempi kuin tauti. Tämän hallituksen lääkkeillä julkista taloutta ei tervehdytetä, Hyrkkö sanoo.