Labore: Kysyntä ja vienti elpyvät, mutta näihin kuoppiin talouskasvu voi tyssätä

Työn ja talouden tutkimuslaitos Labore arvioi, että Suomen talouskasvu jää tänä ja ensi vuonna viime syksyn ennustetta heikommaksi. Laboren mukaan odotettavissa on, että kuluvana vuonna talous kasvaa 0,9 prosenttia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Labore julkaisi torstaina talousennusteensa vuosille 2026-2028.

Tutkimuslaitoksen mukaan yksityinen kulutus ja investoinnit ylläpitävät kasvua, mutta geopoliittinen epävarmuus varjostaa näkymiä. Kasvuennusteen suurimmat riskit liittyvät Yhdysvaltojen tullitempoiluun, Lähi-idän sotatoimiin sekä energian hintoihin.

Jos konfliktit laajenevat tai pitkittyvät, arvioi tutkimuslaitos euroalueen ja Suomen kasvu jäävän kuluvana vuonna lähelle nollaa.

Toisaalta julkisen talouden vaikeudet ja työmarkkinoiden heikkous rajoittavat suhdanteen vahvistumista, tiedotteessa todetaan.

Vuosina 2027-2028 suhdanne tulee Laboren arvion mukaan kuitenkin vahvistumaan. Tällöin bkt-kasvun odotetaan kiihtyvän 1,2:een ja 1,5 prosenttiin.

- Suomen talous ei ole ajautumassa taantumaan, mutta kasvun tiellä on jälleen kansainvälisiä kuoppia. Yhdysvaltojen kauppapolitiikka ja Iranin sota pitävät epävarmuuden korkeana, vaikka kotimainen kysyntä onkin alkanut elpyä, arvioi Laboren ennustepäällikkö, VTT Juho Koistinen tiedotteessa.

TYÖTTÖMYYSASTE pysyttelisi Laboren arviossa ennustejaksolla lähes kymmenessä prosentissa. Julkisen alijäämän taas odotetaan syvenevän tänä vuonna noin 3,9 prosenttiin suhteessa bkt:hen ja velkasuhteen nousevan yli 90 prosentin.

Investointien odotetaan kasvavan tänä vuonna hieman yli viisi prosenttia. Laboren mukaan kasvua tukevat puolustushankinnat, tutkimus- ja kehittämispanostukset sekä asuinrakentamisen vähittäinen toipuminen.

- Kasvu jää silti maltilliseksi, koska kuluttajat ja yritykset ovat edelleen varovaisia, Koistinen sanoo.

Labore ennustaa, että vienti jatkaa niin ikään kasvuaan kansainvälisestä epävarmasta tilanteesta huolimatta. Tutkimuslaitoksen mukaan Suomen kannalta tärkeiden kauppakumppanien suhdanteet vahvistuvat.