Labore: Näin tarkasti tukileikkaukset osuvat palvelualojen naisiin

Hallituksen toteuttamat leikkaukset työttömyysturvaan, yleiseen asumistukeen ja toimeentulotukeen vievät etenkin palvelualojen naisten toimeentuloa, uusi selvitys kertoo. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja tutkimuslaitos Laboren rahoittaman selvityksen mukaan palvelualoilla työskentelevistä noin neljänneksellä käytettävissä olevat tulot laskevat. Eniten kärsivät osa-aikatyötä tekevät.

Uudistusten jälkeen aiempaa harvempi palvelualojen työntekijä saa asumistukea. Laboren laskelmien mukaan ennen uudistuksia asumistukea saa noin joka kuudes palvelualoilla työskentelevä, kun taas muutosten jälkeen tukea saa enää noin joka kymmenes. Asumistuen taso laskee uudistusten jälkeen noin kolmanneksella.

TYÖTTÖMYYSTURVANKIN saajien osuus laskee muutosten jälkeen, mutta paljon vähemmän.

Toisaalta toimeentulotuen saajien osuus nousee ja toimeentulotuen tarpeen määrä kasvaa. Toimeentulotuen saajien osuus nousee 2,8 prosentista 4,1 prosenttiin palvelualojen työntekijöistä.

Toimeentulotuki on tarkoitettu viimesijaiseksi tueksi. Käytännössä esimerkiksi säästöt pitää käyttää ennen toimeentulotuen myöntämistä.

SOVITELTUA työttömyysetuutta saaneiden joukossa käytettävissä olevat tulot laskevat enemmän kuin muissa ryhmissä yksityisten palvelualojen sisällä. Toisaalta toimeentulotuen saanti kasvaa heillä eniten.

Soviteltua työttömyysetuutta voi saada esimerkiksi osin lomautettuna oleva tai osa-aikatyötä tekevä, jos kokoaikatyötä ei ole tarjolla.

- Koska naiset tekevät palvelualoilla miehiä useammin osa-aikatyötä ja työskentelevät matalapalkkaisissa tehtävissä, kantavat he uudistuksista myös suhteellisesti suurimman taakan, sanoo Laboren johtava tutkija Milla Nyyssölä tiedotteessa.

Kokoaikatyötä tekeville vaikutukset jäävät vähäisiksi.

Pääasiallisena analyysimenetelmänä selvityksessä ovat laskelmat perustuen SISU-mikrosimulointimalliin, jonka avulla voidaan laskea lakimuutosten yhteisvaikutuksia eri ryhmille. Lisäksi tehtiin kuvailevia tilastoanalyysejä Tilastokeskuksen tulorekisteriaineistoilla ja Kelan toimeentulotukitilastoilla.