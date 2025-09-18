Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Työmarkkinat

18.9.2025 07:11 ・ Päivitetty: 18.9.2025 07:11

Labore: Näin tarkasti tukileikkaukset osuvat palvelualojen naisiin

iStock

Hallituksen toteuttamat leikkaukset työttömyysturvaan, yleiseen asumistukeen ja toimeentulotukeen vievät etenkin palvelualojen naisten toimeentuloa, uusi selvitys kertoo.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja tutkimuslaitos Laboren rahoittaman selvityksen mukaan palvelualoilla työskentelevistä noin neljänneksellä käytettävissä olevat tulot laskevat. Eniten kärsivät osa-aikatyötä tekevät.

Uudistusten jälkeen aiempaa harvempi palvelualojen työntekijä saa asumistukea. Laboren laskelmien mukaan ennen uudistuksia asumistukea saa noin joka kuudes palvelualoilla työskentelevä, kun taas muutosten jälkeen tukea saa enää noin joka kymmenes. Asumistuen taso laskee uudistusten jälkeen noin kolmanneksella.

TYÖTTÖMYYSTURVANKIN saajien osuus laskee muutosten jälkeen, mutta paljon vähemmän.

Toisaalta toimeentulotuen saajien osuus nousee ja toimeentulotuen tarpeen määrä kasvaa. Toimeentulotuen saajien osuus nousee 2,8 prosentista 4,1 prosenttiin palvelualojen työntekijöistä.

Toimeentulotuki on tarkoitettu viimesijaiseksi tueksi. Käytännössä esimerkiksi säästöt pitää käyttää ennen toimeentulotuen myöntämistä.

SOVITELTUA työttömyysetuutta saaneiden joukossa käytettävissä olevat tulot laskevat enemmän kuin muissa ryhmissä yksityisten palvelualojen sisällä. Toisaalta toimeentulotuen saanti kasvaa heillä eniten.

Soviteltua työttömyysetuutta voi saada esimerkiksi osin lomautettuna oleva tai osa-aikatyötä tekevä, jos kokoaikatyötä ei ole tarjolla.

-  Koska naiset tekevät palvelualoilla miehiä useammin osa-aikatyötä ja työskentelevät matalapalkkaisissa tehtävissä, kantavat he uudistuksista myös suhteellisesti suurimman taakan, sanoo Laboren johtava tutkija Milla Nyyssölä tiedotteessa.

Kokoaikatyötä tekeville vaikutukset jäävät vähäisiksi.

Pääasiallisena analyysimenetelmänä selvityksessä ovat laskelmat perustuen SISU-mikrosimulointimalliin, jonka avulla voidaan laskea lakimuutosten yhteisvaikutuksia eri ryhmille. Lisäksi tehtiin kuvailevia tilastoanalyysejä Tilastokeskuksen tulorekisteriaineistoilla ja Kelan toimeentulotukitilastoilla.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Politiikka
17.9.2025
Työttömän peruspulma: ”Päättäjät eivät tiedä tai tunnusta tosiasioita”
Lue lisää

Pekka Wahlstedt

Kirjallisuus
17.9.2025
Arvio: Heikki Ojasen kirjassa sivistyksen hiipuminen on suurempi vaara kuin ydinsota
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU