Labore: Suomi on kuin Saksa – näissä talousvaikeuksissa

Työn ja talouden tutkimus Labore arvioi, että Suomen talouskasvu jää tänä vuonna heikommaksi kuin syyskuussa annettu 0,6 prosentin ennuste. Tilanne on tutkimuslaitoksen mukaan yllättävän samankaltainen kuin esimerkiksi Saksassa.

Tänä vuonna suhdanne ei enää ehdi kohentua. Ensi vuodelle ennakoitu 1,5 prosentin kasvu voi kuitenkin yhä toteutua, jos kotimainen kysyntä elpyy keväästä alkaen ripeästi.

Kuluvan vuoden lopulla on nähty ensimmäisiä merkkejä tasaantumisesta, kun yksityinen kulutus ja investoinnit ovat kääntyneet hienoiseen kasvuun. Talous kasvaa ensi vuonna, mutta suuruusluokka riippuu pitkälti siitä, vahvistuuko kotimainen kysyntä viimeinkin, Labore toteaa.

Suomen kasvu jää edelleen euroaluetta vaisummaksi ja talous on teknisessä taantumassa, sillä bkt on supistunut kaksi vuosineljännestä peräkkäin.

Kehitys Suomessa muistuttaa Laboren mukaan monilta osin Saksan tilannetta. Kasvua jarruttavat teollisuuden vaikeudet ja hidas sopeutuminen palveluvetoiseen rakennemuutokseen.

Kun kansainvälinen tilanne on yhdysvaltalaisen tullitemppuilunkin takia epävarma, niin Saksassa kuin Suomessakin on korostunut tarve kasvattaa kotimaista kulutuskysyntää ja investointeja.

SUOMEA VAIVAA työttömyyden nousu, johon on vaikuttanut työvoiman tarjonnan kasvu ja aiempaa laajempi osallistuminen työmarkkinoille. Työmarkkinoiden odotetaan vahvistuvan vasta, kun talousnäkymät elpyvät.

- Suomen talous painui heinä-syyskuussa jälleen taantumaan, ja koko kulunut vuosi on ollut vaisua. Eritoten julkinen kysyntä on painanut kuluvan vuoden kasvua, mikä selittyy julkisen talouden sopeuttamistoimien ajoituksella. Lisäksi yksityinen kulutus on ollut heikkoa, vaikkakin vähän piristymään päin, totesi Laboren ennustepäällikkö Juho Koistinen tiedotteessa.

ENSI VUODELLE on Laboren mukaan odotettavissa myönteisempää kehitystä.

- Yksityiset investoinnit ovat kasvaneet tämän vuoden jokaisella neljänneksellä, mikä herättää lupauksia yritysten uskosta tulevaisuuteen. Lisäksi tavaravienti on kasvanut hyvin epävarmasta ympäristöstä huolimatta, mikä viittaa vientikysynnän suhteelliseen vakauteen, Koistinen arvioi.

Yksityinen kulutus on tänä vuonna supistunut, mutta sen piristymisestä on näkynyt merkkejä loppukesästä. Kulutuksessa ovat näkyneet hallituksen säästötoimet, kuten asumistuen ja työttömyysturvan leikkaukset.

Ensi vuonna yksityisellä kulutuksella on Laboren mukaan kohtuulliset edellytykset kasvaa, kun reaalitulot kasvavat ja säästöpuskurit täyttyvät.