Lähes kymmenesosa evankelisluterilaisen kirkon työntekijöistä kokenut häirintää – arkkipiispa huolissaan myös rakenteellisesta syrjinnästä

Lähes kymmenesosa evankelisluterilaisen kirkon työntekijöistä on kokenut häirintää sekä työyhteisön sisältä että ulkopuolelta. Työntekijöistä seitsemän prosenttia ja luottamushenkilöistä kolme prosenttia kertoi kokemansa häirinnän jatkuvan edelleen. Asia selviää Kirkon tutkimuksen ja koulutuksen -yksikön alkuvuonna tekemästä kyselystä.

Seurakuntien työntekijöistä yli 17 prosenttia kertoi jonkun esittäneen sukupuoleen tai seksuaalisuuteen liittyviä ikäviä huomautuksia tai loukkauksia nykyisessä työpaikassaan. Luottamushenkilöistä alle kymmenesosa oli kokenut tällaista häirintää nykyisessä luottamustehtävässään. Fyysistä lähentelyä oli kokenut kymmenesosa työntekijöistä ja muutama prosentti luottamushenkilöistä. Osuudet olivat tässä kyselyssä selkeästi suurempia kuin esimerkiksi Kirkon alan työalabarometrissä vuonna 2011, jolloin kuusi prosenttia vastaajista kertoi työpaikalla esiintyvän seksuaalista häirintää.

”Vaikka vuosien 2011 ja 2022 kyselyaineistot eivät ole suoraan vertailtavissa, häirintää kokeneiden huomattava osuus kuitenkin kertoo, että koetusta häirinnästä puhutaan enemmän ja työyhteisöissä on aiempaa selkeämmät rajat sille, mikä on häirintää ja mitä ei kuulu suvaita.” sanoo Kirkon tutkimus ja koulutus -yksikön vs. johtaja Veli-Matti Salminen.

Sukupuoli ja ammattiryhmä yleensä koetun eriarvoisuuden perusteina

Sukupuoli nousee kyselyn perusteella merkittäväksi tekijäksi kokemuksessa eriarvoiseen asemaan joutumisesta esimerkiksi työuralla etenemisessä, palkkauksessa tai muissa eduissa.

Sukupuoleen perustuva syrjintä työntekijöiden kokemana oli tässä kyselyssä keskeisempi kuin Kirkon alan työalabarometreissä vuosina 2005-2011, jolloin työntekijäryhmiin kohdistuva syrjintä oli yleisempää kuin eri sukupuoliin kohdistuva.

Lähes 17 prosenttia työntekijöistä ja jopa kolmannes luottamushenkilöistä kertoi keskustelun pappien sukupuolesta ja viranhoidosta olevan seurakunnassa edelleen ajankohtaista.

Arkkipiispa Tapio Luoma pitää tutkimuksen tuloksia huolestuttavina.

”Emme ole onnistuneet kitkemään rakenteellista syrjintää kirkostamme. Vastuu kuuluu meille kirkon johtajille.” Luoma sanoo.

Arkkipiispan mukaan on tärkeä vahvistaa syrjintää ehkäiseviä rakenteita ja osaamista kirkossa.

”Jo olemassa oleviin välineisiin kuten häirintäyhdyshenkilöverkostoon ja yhdenvertaisuussuunnitteluun tulee panostaa. Tasa-arvoa edistävät ja syrjinnältä suojaavat käytännöt pitää saada kaikkialla ajantasaisiksi ja yhdenmukaisiksi.”

”On näytettävä, että olemme tosissamme”, arkkipiispa sanoo.

Kyselyn vastaajina on Kirkon tutkimuksen ja koulutuksen kokoama verkkopaneeli, jossa on yhteensä 568 henkilöä. Kyselyyn vastasi 240 työntekijää ja luottamushenkilöä ja vastausprosentti oli 40%. Kyselyn teemoina olivat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat, koettu tasa-arvo, koettu syrjintä, koettu häirintä ja kiusaaminen sekä pappisvirka ja sukupuoli.