Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

13.11.2025 13:09 ・ Päivitetty: 13.11.2025 13:10

”Lähes mahdoton” – Pääministeri Orpo kommentoi yhteisvelan mahdollisuutta

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER
Petteri Orpo (kok.).

EU:n komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin nosti EU:n yhteisvelan vaihtoehdoksi Venäjän jäädytettyjen varojen hyödyntämiselle Ukrainan tukemisessa. Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ei ole halua luopua toivosta.

Demokraatti

Demokraatti

Venäjän jäädytettyjä varoja vastaan otettavaa sotakorvauslainaa on vastustanut EU-maista ennen muuta Belgia, joka jäädytettyjä varoja hallinnoi.

– Komissio valmistelee koko ajan ja etsii ratkaisuja Belgian kanssa mutta myöskin rauhoittaakseen joitakin epävarmempia maita, Orpo sanoi torstaina eduskunnassa.

Orpo kertoi odottavansa asian etenemistä EU:n valtiovarainministerien torstaina päättyvässä Ecofin-kokouksessa. Ratkaisun pitäisi löytyä Eurooppa neuvoston joulukuun huippukokoukseen mennessä.

– Minä en heitä toivoa, koska tämä on ainut järkevä ja ylipäänsä käyttökelpoinen ratkaisu.

VON DER LEYEN linjasi torstaina, että ainoa vaihtoehto jäädytettyjen varojen käytölle on eurooppalainen yhteisvelka. Orpo ei vaihtoehtoa vielä suostunut pohtimaan.

– Ymmärrän Belgian huolet, he kantavat suurimman riskin. Mutta kun me muut maat olemme valmiit tämän riskin jakamaan, niin siksi haluan edelleen nähdä, että se ratkaisu tästä kaivetaan.

Lisää aiheesta

Von der Leyen: Yhteisvelka on yksi vaihtoehto Ukrainan tukemiseksi

Ukrainan jättäminen ilman tukea on Orpon mukaan mahdotonta, myöskään jäsenmaiden budjeteissa ei ole varaa maksaa enempää.

– Kolmas on yhteisvelka, lähes mahdoton, jos ajattelen miten eri Euroopan maat ja Suomikin siihen suhtautuu. Silloin meillä on tämä, joka on moraalisesti oikein. Venäjä tuhoaa Ukrainaa. Silloin heidän varojensa käyttäminen tässä sotakorvauslainassa olisi oikein.

Orpolta kysyttiin vielä onko Suomen kanta EU:n yhteisvelkaan Ukrainan tukemiseksi täysin kielteinen.

– Emme keskustele siitä tällä hetkellä, koska me haluamme keskustella jäädytettyjen varojen käytöstä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

13.11.2025 10:06

Von der Leyen: Yhteisvelka on yksi vaihtoehto Ukrainan tukemiseksi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
13.11.2025
Kelalaiset odottavat keskustelukulttuurin parantumista – ”Se vaatii luottamuksen palautumista”
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
12.11.2025
Arvio: Punk-estetiikka tuodaan Lahdessa näyttämölle omilla ehdoillaan – sekoilua, kapinaa ja tervettä vimmaa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU