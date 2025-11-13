”Lähes mahdoton” – Pääministeri Orpo kommentoi yhteisvelan mahdollisuutta

EU:n komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin nosti EU:n yhteisvelan vaihtoehdoksi Venäjän jäädytettyjen varojen hyödyntämiselle Ukrainan tukemisessa. Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ei ole halua luopua toivosta. Demokraatti Demokraatti

Venäjän jäädytettyjä varoja vastaan otettavaa sotakorvauslainaa on vastustanut EU-maista ennen muuta Belgia, joka jäädytettyjä varoja hallinnoi.

– Komissio valmistelee koko ajan ja etsii ratkaisuja Belgian kanssa mutta myöskin rauhoittaakseen joitakin epävarmempia maita, Orpo sanoi torstaina eduskunnassa.

Orpo kertoi odottavansa asian etenemistä EU:n valtiovarainministerien torstaina päättyvässä Ecofin-kokouksessa. Ratkaisun pitäisi löytyä Eurooppa neuvoston joulukuun huippukokoukseen mennessä.

– Minä en heitä toivoa, koska tämä on ainut järkevä ja ylipäänsä käyttökelpoinen ratkaisu.

VON DER LEYEN linjasi torstaina, että ainoa vaihtoehto jäädytettyjen varojen käytölle on eurooppalainen yhteisvelka. Orpo ei vaihtoehtoa vielä suostunut pohtimaan.

– Ymmärrän Belgian huolet, he kantavat suurimman riskin. Mutta kun me muut maat olemme valmiit tämän riskin jakamaan, niin siksi haluan edelleen nähdä, että se ratkaisu tästä kaivetaan.

Ukrainan jättäminen ilman tukea on Orpon mukaan mahdotonta, myöskään jäsenmaiden budjeteissa ei ole varaa maksaa enempää.

– Kolmas on yhteisvelka, lähes mahdoton, jos ajattelen miten eri Euroopan maat ja Suomikin siihen suhtautuu. Silloin meillä on tämä, joka on moraalisesti oikein. Venäjä tuhoaa Ukrainaa. Silloin heidän varojensa käyttäminen tässä sotakorvauslainassa olisi oikein.

Orpolta kysyttiin vielä onko Suomen kanta EU:n yhteisvelkaan Ukrainan tukemiseksi täysin kielteinen.

– Emme keskustele siitä tällä hetkellä, koska me haluamme keskustella jäädytettyjen varojen käytöstä.