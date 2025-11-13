Politiikka
13.11.2025 10:06 ・ Päivitetty: 13.11.2025 10:06
Von der Leyen: Yhteisvelka on yksi vaihtoehto Ukrainan tukemiseksi
Jos EU-maat eivät saa sopua jäädytettyjen venäläisvarojen käytöstä Ukrainan tukemiseksi, yksi vaihtoehto on lainan hakeminen markkinoilta EU:n yhteistä budjettia vastaan eli käytännössä yhteisvelka. Näin sanoo EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.
Toinen vaihtoehto on, että jäsenmaat hankkivat tarvittavan pääoman itse Ukrainan tukemiseksi hallitusten välisillä sopimuksilla.
EU on valmistellut 140 miljardin sotakorvauslainaa budjettivajeesta kärsivän Ukrainan tukemiseksi. Lainaan käytettäisiin Venäjältä jäädytettyjen varojen käteistuottoja, ja Ukraina maksaisi sen takaisin EU:lle vain, jos Venäjä maksaisi sille sotakorvauksia.
Asia on kuitenkin törmännyt erityisesti varoista valtaosaa hallinnoivan Belgian vastustukseen. Sillä on ollut asiaan liittyviä oikeudellisia ja taloudellisia huolia, ja se on pelännyt lainan maksuvastuiden lankeamista itselleen.
LAINAN valmistelun aloittamisesta yritettiin sopia lokakuun EU-huippukokouksessa, mutta asia kaatui Belgian vastustukseen. Sen sijaan huippukokouksessa sovittiin, että komissio alkaa valmistella erilaisia vaihtoehtoja Ukrainan tukemiseksi. Nämä von der Leyen esitteli torstaina pitämässään puheessa EU-parlamentille.
Von der Leyenin mukaan jäädytettyjen venäläisvarojen käyttö on kuitenkin yhä ensisijainen vaihtoehto Ukrainan tukemiseksi.
- Tämä on tehokkain tapa tukea Ukrainan puolustusta ja taloutta. Ja selkein tapa osoittaa Venäjälle, että aika ei ole sen puolella, von der Leyen sanoi torstaina.
140 miljardin euron sotakorvauslainan on arvioitu kattavan budjettivajeesta kärsivän Ukrainan varoja kahdeksi vuodeksi. Ukrainan rahoituksesta yritetään saada aikaan sopu viimeistään joulukuun EU-huippukokouksessa.
Monet velkaantuneet jäsenmaat tuskin suhtautuvat ajatukseen mahdollisesta yhteisvelasta ilahtuneesti, kuten eivät myöskään Ukrainan tukemiseen omista varoistaan.
Myös Suomi on nähnyt sotakorvauslainan oikeudenmukaisimpana ja parhaimpana vaihtoehtona Ukrainan tukemiseksi. Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) sanoi keskiviikkona Brysselissä, että sotakorvauslaina on ainoa todellinen vaihtoehto.
- Se on ainoa vaihtoehto, joka turvaa riittävän suuren tuen, mutta ei rasita kansallisia budjetteja, hän sanoi.
Tekijä: STT/Sanna Raita-aho
