Von der Leyen: Yhteisvelka on yksi vaihtoehto Ukrainan tukemiseksi

Jos EU-maat eivät saa sopua jäädytettyjen venäläisvarojen käytöstä Ukrainan tukemiseksi, yksi vaihtoehto on lainan hakeminen markkinoilta EU:n yhteistä budjettia vastaan eli käytännössä yhteisvelka. Näin sanoo EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen .

Toinen vaihtoehto on, että jäsenmaat hankkivat tarvittavan pääoman itse Ukrainan tukemiseksi hallitusten välisillä sopimuksilla.

EU on valmistellut 140 miljardin sotakorvauslainaa budjettivajeesta kärsivän Ukrainan tukemiseksi. Lainaan käytettäisiin Venäjältä jäädytettyjen varojen käteistuottoja, ja Ukraina maksaisi sen takaisin EU:lle vain, jos Venäjä maksaisi sille sotakorvauksia.

Asia on kuitenkin törmännyt erityisesti varoista valtaosaa hallinnoivan Belgian vastustukseen. Sillä on ollut asiaan liittyviä oikeudellisia ja taloudellisia huolia, ja se on pelännyt lainan maksuvastuiden lankeamista itselleen.

Von der Leyenin mukaan jäädytettyjen venäläisvarojen käyttö on kuitenkin yhä ensisijainen vaihtoehto Ukrainan tukemiseksi.

- Tämä on tehokkain tapa tukea Ukrainan puolustusta ja taloutta. Ja selkein tapa osoittaa Venäjälle, että aika ei ole sen puolella, von der Leyen sanoi torstaina.