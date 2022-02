Laineen pisteputki jatkuu – NHL-ennätys

Joukkueiden edelliset kohtaamiset tällä kaudella on vienyt Florida.

Columbukselle voitto oli jo neljäs peräkkäinen, ja kaikkiaan joukkue on napannut voiton kaikista paitsi yhdestä pelaamastaan edellisestä kahdeksasta ottelusta.

Vielä pidemmästä putkesta nauttii joukkueen suomalaisvahvistus Patrik Laine. Tamperelaislähtöinen hyökkääjä on onnistunut nappaamaan pisteitä jo yhdestätoista ottelusta perätysten, mikä on NHL-ennätys. Tämänkertaisessa ottelussa Laine teki maalin, nostaen pisteputkensa lukumäärän kaikkiaan 21 pisteeseen.

Edellisessä, Toronto Maple Leafsia vastaan pelatussa ottelussa Laine laukoi kiekon verkkoon kahdesti. Tällä kaudella Laineelle on kertynyt 19 maalia, joista 13 on syntynyt kuluneen yhdentoista ottelun aikana. Kausi on ollut Laineelle haastava, sillä hän oli loukkaantumisen vuoksi pitkään sivussa.