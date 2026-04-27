27.4.2026 13:50 ・ Päivitetty: 27.4.2026 13:50

Lakiesitys: Taloyhtiöille mahdollisuus kieltää parveketupakointi – ”Kaivattu askel kohti savuttomuutta”

EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA

Sosiaali- ja terveysministeriö esittää tupakkalakiin muutosta, joka mahdollistaisi parveketupakoinnin kieltämisen taloyhtiön omalla päätöksellä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Maanantaina lausuntokierrokselle lähteneen lakiluonnoksen mukaan kieltoon ei jatkossa tarvittaisi kunnan viranomaispäätöstä, vaan taloyhtiö voisi itse tehdä päätöksen kieltääkseen käyttöpiha- ja parveketupakoinnin sekä tupakoinnin huoneistojen sisätiloissa, joista savu kulkeutuisi jatkuvasti muihin tiloihin.

Edellytykset kieltämiselle olisivat samat kuin ne nykyisessäkin laissa ovat. Kieltäminen edellyttäisi muun muassa sitä, ettei tupakansavun kulkeutumista muihin tiloihin voi ehkäistä rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella.

Tupakoinnin kieltäminen vaatii taloyhtiössä yhtiöjärjestysmuutoksen, jonka tekemiseen tarvitaan kahden kolmasosan määräenemmistö. Huoneistojen haltijoita on kuultava ennen päätöstä.

Lakiluonnoksen lausuntokierros päättyy kesäkuun alussa. Laki pyritään saamaan voimaan ensi vuoden alusta.

KIINTEISTÖLIITON mukaan paras vaihtoehto olisi taloyhtiöiden tupakointikieltojen määrääminen suoraan tupakkalaissa. Liitto pitää kuitenkin ehdotusta kieltoprosessin keventämisestä tervetulleena.

- Toteutuessaan päätöksentekoa keventävä ehdotus olisi kaivattu askel kohti savuttomuutta asunto-osakeyhtiöissä, lakiasiainjohtaja Jenni Hupli sanoo Kiinteistöliiton tiedotteessa.

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) korostaa, että terveyshaitan lisäksi tupakansavu heikentää merkittävästi asumisviihtyvyyttä ja voi vaikuttaa asunnon arvoon.

- Asuntoyhteisön nykyiset mahdollisuudet kieltää tupakointi tiloissaan tukeutuvat raskaaseen byrokratiaan. Nyt kevennämme ja sujuvoitamme prosessia, Grahn-Laasonen sanoo ministeriön tiedotteessa.

Ministeriön mukaan nykyinen kieltoprosessi on koettu kunnissa ja asuntoyhteisöissä raskaaksi ja pitkäksi. Taloyhtiön hakemuksen jättämisestä kunnan päätökseen kuluu tyypillisesti puolesta vuodesta vuoteen.

Petri Korhonen

Päätoimittajalta
27.4.2026
Ohjelma paljastaa – tätä perussuomalaisetkin oikeasti lupasivat pienituloisille
Lue lisää

Pekka Wahlstedt

Kirjallisuus
27.4.2026
Arvio: Tarvitsemme utopioita pelastaaksemme itsemme ja planeettamme
Lue lisää

Pekka Tuuri

Kolumnit
26.4.2026
Eduskunnassa istuu pian kansanedustaja, jonka kampanjan tehokkain työntekijä ei koskaan nukkunut
Lue lisää

