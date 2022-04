Lakko uhkaa 15 helsinkiläistä yksityiskoulua – ”Pitäisi olla työnantajallekin selvää, että nyt on palkitsemisen aika”

Lakko alkaisi 19. huhtikuuta ja se kestäisi viikon 15 helsinkiläisessä yksityiskoulussa, ellei ratkaisua sitä ennen synny.

Yksityisen opetusalan työehtosopimukset päättyivät 31. maaliskuuta. Liitot jatkoivat tiiviisti neuvotteluja Sivistystyönantajien (Sivista) kanssa, kunnes 2. huhtikuuta illalla neuvottelut keskeytettiin tuloksettomina. Yksi suurimmista näkemyseroista koskee sitä, kuinka elokuussa voimaantuleva perhevapaauudistus sovelletaan osaksi yksityisen opetusalan työehtoja.

– Sivista edellytti heikennyksiä palvelussuhteen nykyisiin ehtoihin, mitä emme voi hyväksyä, Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen toteaa tiedotteessa.

– On todella kummallista, että vuodesta toiseen joudutaan työnantajan kanssa vääntämään opettajien palkoista, että saataisiin edes sama kuin muut palkansaajat. On uskomatonta, että maailman parasta tulosta tekevä huippuammattilaisten joukko saa osakseen tällaista arvotonta kohtelua. Pitäisi olla työnantajallekin selvää, että nyt on palkitsemisen, ei rankaisun aika.