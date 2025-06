Vaarallinen tehtävä -tunnusmusiikin säveltänyt Boris Claudio ”Lalo” Schifrin on kuollut 93-vuotiaana. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhdysvaltalaislehti Varietyn mukaan lukuisiin Hollywood-elokuviin musiikkia säveltänyt argentiinalaispianisti kuoli torstaina keuhkokuumeen aiheuttamiin komplikaatioihin.

Noin sataan elokuvaan säveltänyt Schifrin teki musiikkia muun muassa Steve McQueenin tähdittämiin elokuviin Bullit (1968) ja Täyskäsi-Kid (1965), Paul Newmanin Lannistumattomaan Lukeen (1967) sekä Clint Eastwoodin Likainen Harry (1971) -elokuvaan.

Säveltäjän tunnetuin teos lienee kuitenkin vuosina 1966-1973 esitetyn Vaarallinen tehtävä -televisiosarjan tunnusmusiikki. Schifrinin sävellys palkittiin parhaan instrumentaalikappaleen ja visuaalisen median soundtrackin Grammy-palkinnoilla.

Uuden elämän kyseinen tunnari sai jälleen 1990-luvulla, kun televisiosarjan innoittaman ja Tom Cruisen tähdittämän elokuvasarjan ensimmäinen osa sai ensi-iltansa.

Schifrin yhdisteli musiikissaan elementtejä muun muassa klassisesta musiikista ja jazzista. 1960-luvun puolivälissä Schifrin voitti kahdesti parhaan jazz-sävellyksen Grammy-palkinnon teoksillaan The Cat ja Jazz Suite on the Mass Texts.

Schifrin oli myös useita kertoja ehdolla parhaan elokuvamusiikin Oscar-palkinnon saajaksi. Vuonna 2018 hänelle myönnettiin Oscar-kunniapalkinto elämäntyöstään elokuvamusiikin parissa.