Lämmittääkö keskustan varapuheenjohtaja jo punamultaa? – ”Sosiaalidemokraattien ja keskustan yhteistyöllä on historian valossa rakennettu eheää yhteiskuntaa”

Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Katri Kulmuni nostaa Ruotsin hallituspekulaatioiden innoittamana kirjoituksessaan esiin myös Suomen ja ensi kevään eduskuntavaalit. Kulmuni pohtii kirjoituksessaan ”uuden punamullan” mahdollisuutta niin Suomessa kuin Ruotsissa.

– Ruotsin vaalit ovat tupanneet tavalla tai toisella heijastumaan myös Suomeen. Siksi vaalitulosta on paikallaan arvioida myös kotimaisesta näkökulmasta, hän kirjoittaa.

Kulmuni huomauttaa, miten Ruotsissa ollaan vaalien jälkeen uuden edessä.

– Nykyinen pääministeri Stefan Löfven (sd.) ennätti jo puhua ”blokkipolitiikan hautajaisista”.

Keskustan varapuheenjohtaja huomauttaa, miten Ruotsissa yhtenä vaihtoehtona on noussut esiin sosiaalidemokraattien ja keskustan yhteistyö, jota on kutsuttu nimellä nya rödmylla (uusi punamulta).

– Aika näyttää, miten poliittisesti kimurantti tilanne Ruotsissa ratkeaa. En lähde naapureita neuvomaan, Kulmuni kirjoittaa.

– Mutta juuri sosiaalidemokraattien ja keskustan yhteistyöllä on historian valossa sekä Ruotsissa ja Suomessa rakennettu eheää yhteiskuntaa, Kulmuni huomauttaa.

– Jos Ruotsissa ei siihen syystä tai toisesta ole valmiutta, onko Suomessa? hän kysyy.

Kulmunin mukaan Ruotsin vaaleista pääteltävissä oleva tärkein huomio on, että kaikki suomalaiset on pidettävä mukana ja koko maan voimavarat on otettava käyttöön.

– Yhteiskunnallisten erojen kärjistyminen, kokemus osattomuudesta ja syrjään jäämisen tunne on nostanut ja nostaa Ruotsidemokraattien kaltaisia puolueita. Ihmisiä ei pidä tästä syyllistää, saati syyttää. Eivät he kansanvallassa äänestä koskaan väärin.

Kulmuni kertoo katsovansa itse, että myös punamultayhteistyön on oltava Suomessa aito vaihtoehto.

– Jos tulevien eduskuntavaalien tulos sen mahdollistaa – ja puolueet pääsevät asioista yhteisymmärrykseen, hän kirjoittaa.

– Ihmiset tietysti viime kädessä päättävät, keille he luottamuksensa antavat.

Edellisen kerran SDP ja Keskusta tekivät Suomessa yhteistyötä 2000-luvun alkupuolella Jäätteenmäen ja Vanhasen ensimmäisessä hallituksessa vuosina 2003 – 2007. Ruotsissa puolueet ovat olleet viimeksi yhdessä hallituksessa puolestaan vuosikymmeniä sitten.

– Joka tapauksessa Suomen ja Ruotsin suhteet pysyvät myös tulevaisuudessa läheisinä. Se on molempien maiden etu, Kulmuni vielä päättää.