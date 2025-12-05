Lapin hyvinvointialue jännittää, tuovatko sote-säästöt oikeita säästöjä

Tuore päätös Länsi-Pohjan Mehiläisen sopimuksen irtisanomisesta ja Kemin erikoissairaanhoidon palvelujen alasajosta tehtiin puutteellisten kustannusarvioiden pohjalta.

Päätösvalmistelussa esitetyissä laskelmissa ei huomioitu muun muassa potilaskuljetusten ja ensihoidon kustannuksia, vaikka päätösten seurauksena niiden kulut tulevat väistämättä kasvamaan.

MONET aluevaltuutetut ja Lapin hyvinvointialueen henkilöstön edustajat ovat kritisoineet epärealistiseksi myös säästöpäätösten perusteluja, joiden mukaan Länsi-Pohjan keskussairaalan erikoissairaanhoidon siirto Rovaniemelle ei edellyttäisi Lapin keskussairaalalta juuri lisäinvestointeja.

Aluevaltuustolle esitetyn konsulttiyhtiö NHG:n analyysin mukaan tehovalvonnan, päiväkirurgisten leikkausten ja poliklinikkatoiminnan järjestäminen pääosin Lapin keskussairaalassa edellyttäisi yhden anestesian etupäivystäjän, kahden akuuttilääkärin, viiden hoitajan ja neljän erikoislääkärin lisäystä ja säästöjä syntyisi 6-10 miljoonaa euroa.