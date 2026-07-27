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Talous

27.7.2026 11:32 ・ Päivitetty: 27.7.2026 11:34

Lapland Hotels aloittaa muutosneuvottelut – Koskevat noin 300:aa työntekijää

LEHTIKUVA / RONI REKOMAA
Lapland Hotelsin Luoston hiihtokeskus Sodankylässä helmikuussa 2021. Muutosneuvottelut eivät koske yhtiön Lapin-toimintoja.

Lapland Hotels -hotelliketju aloittaa muutosneuvottelut kolmessa yhtiössään. Asian vahvistaa STT:lle yhtiön lakiasianjohtaja ja vt. toimitusjohtaja Ilari Hovila. Hänen mukaansa muutosneuvottelut alkavat elokuun alussa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Yritys perustelee muutosneuvotteluja tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä. Neuvottelut koskevat Lapland Hotels Cityä, Hotel Haikkoa ja Lapland Hotels & Safaris Servicesiä.

Hovilan mukaan neuvottelujen piirissä on vähän alle 300 työntekijää. Lapland Hotelsin tiedotteen mukaan neuvottelut voivat johtaa henkilöstövähennyksiin, lomautuksiin tai työsuhteen ehtojen muutoksiin.

Mahdollisesta irtisanottavien tai lomautettavien määrästä ei ole annettu arviota. Mahdollisten toimenpiteiden laajuus ja kohdentuminen tarkentuvat muutosneuvottelujen aikana, tiedotteessa sanotaan.

Muutosneuvotteluilla ei ole välittömiä vaikutuksia asiakkaille. Yhtiöiden palvelut jatkuvat tiedotteen mukaan normaalisti.

Lapland Hotelsilla on 20 hotellia eri puolilla Suomea. Suurin osa hotelleista on Lapissa. Lapin toiminnot jäävät neuvotteluiden ulkopuolelle. Konserni työllistää yhteensä vajaat 2 000 ihmistä.

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