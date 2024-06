Lapsioikeusjuristi: “Esitys käännytyslaista on ristiriidassa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen kanssa”

Oikeustieteilijät ovat ottaneet Orpon hallituksen tekemään rajalakiin laajasti kantaa perustuslain sekä kansainvälisten ihmisoikeussopimusten kautta. Demokraatti Demokraatti

Lapsioikeusjuristi, Helsingin apulaispormestari Johanna Laisaari (sd.) nostaa kirjoituksessaan esiin näkökulmia lapsen oikeuksien näkökulmasta. Hän kirjoittaa, että ne tulee ottaa huomion, kun lakia yritetään muokata ja viimeistään kun siitä suuressa salissa äänestetään.

Hän muistuttaa, että poikkeusolot eivät mahdollista poikkeamista lapsen oikeuksien täysimääräisesti noudattamisesta.

– Poikkeusolot enemminkin vaativat kääntämään katseet lapsen oikeuksien puoleen ja varmistamaan, että niitä noudatetaan poikkeusolojen aikanakin

Laisaaren mukaan esitys käännytyslaista on ristiriidassa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen kanssa.

– Suomen velvoite on noudattaa ja edistää lapsen oikeuksien sopimusta. Lapset ovat julkisen vallan erityisen suojelun kohde. Me emme voi säätää lakia, joka rikkoo Suomen oikeudellisia velvoitteita ja voi asettaa lapset vaaraan rajalla.

Laisaari kirjoittaa myös, että lapsella on oikeus perheeseen.

– Lasta ja vanhempaa ei saa erottaa ilman perusteellista lapsen edun arviointia. Rajavartijalla ei ole valmiuksia eikä osaamista tähän arviointiin. Maailmalta on järkyttäviä esimerkkejä siitä, kun lapset on erotettu vanhemmistaan rajalla. Edelleen muistan itse hyvin kuvat uutisissa, kun Yhdysvallat (ainoa maa, joka ei ole sitoutunut YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen) riistivät lapset vanhemmiltaan. Sellaista ei sivistysvaltioissa tehdä. Se trauma, joka lapselle syntyy ei korjaannu kovin helposti eikä ehkäpä koskaan.

LAISAARI toteaa myös, että ilman huoltajaa tulleet lapset ovat kaikista haavoittuvimmassa asemassa ja he ovat sitä kautta erityisen suojelun kohteena.

– Tämän lapsiryhmän lasten kuulemisissa tulee aina olla mukana nimetty edustaja. Esitys ei varmista näiden lasten oikeuksia rajalla, mikä altistaa heidät vaaraan. Lapsikauppa on usein mahdollinen juuri tämän lapsiryhmän kohdalla ja heidän turvaamisessa on rajalla meidän tehtävämme, hän kirjoittaa.

– Yleensä tämä lapsiryhmä on monella tavalla altistunut matkalla monelle heidän kasvuaan ja kehitystään vaarantavalla asialle. He etsivät turvaa erossa perheestään. Monen osalta perhe on rikkoutunut tai sitä ei enää ole. Vastuullinen valtio turvaa heidän elämäänsä, kuten YK:n lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa, Laisaari jatkaa.

Hän muistuttaa myös, että teini-ikäisten oikeudet ovat edelleen lapsen oikeuksia.

– YK:n lapsen oikeuksien sopimus koskee kaikkia alle 18 vuotiaita. Rajaviranomaiset eivät pysty arvioimaan lähes täysi-ikäisten lasten ikää riittävän tarkasti, koska heillä ei ole siihen osaamista eikä aikaa. Iän määritys on tehtävä ammattilaisten toimesta.