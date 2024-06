Lastensuojeluun suunnitellut heikennykset huolettavat – yli 2600 sosiaalialan ammattilaista allekirjoitti vetoomuksen hallitukselle

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia katsoo, että hallituksen toteuttamien ja suunnittelemien heikennysten lista muodostavat yhtälön, jonka perusteella voidaan puhua lastensuojeluvastaisesta hallituksesta. Demokraatti Demokraatti

Talentia listaa osiaalihuollon palveluvalikoimaa rajaavat 100 miljoonan euron säästöt, lastensuojelun jälkihuollon ikärajan laskun sekä suunnitellut lastensuojelun kelpoisuuksien ja lastensuojelun asiakasmitoituksen heikennykset.

Talentia ja Sosiaalityöntekijöiden seura ovat keränneet 2616 allekirjoitusta vetoomukseen lastensuojelun kelpoisuuksien puolesta. Allekirjoittajat vetoavat maan hallitukseen ja erityisesti sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juusoon (ps.), jotta lastensuojeluun ei kohdennettaisi säästöjä.

– Vaadimme hallitukselta tilapäisinä toimivien sosiaalityöntekijöiden kelpoisuuksien säilyttämistä sekä leikkausten sijaan lisärahoitusta lastensuojeluun, Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio sanoo tiedotteessa.

Hallituksen kehysriihessä tekemän kirjauksen mukaan lastensuojelussa voisi toimia myös avoimessa yliopistossa tehtyjen opintojen perusteella. Näihin opintoihin ei välttämättä sisälly edes työssä tarvittavia sosiaalioikeuden opintoja, Talentia selvittää.

Hallituksen valmistelun taustalla on hyvinvointialueiden kokema työvoimapula. Asiaa avasi eilen sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Anna Cantell-Forsbom STT:lle.

– Tämä on poliittinen päätös. Se perustuu siihen, että sosiaalityöntekijöistä on hyvinvointialueilla valtava pula, ja erityisesti lastensuojelussa halutaan turvata, että on sijaiskelpoisia sosiaalityöntekijöitä käytettävissä riittävästi, hän sanoi kelpoisuusvaatimuksista.

– Rekrytointihaasteiden taustalla olevat tekijät, kuten liian alhainen palkka suhteessa työn vaativuuteen ja liian suuri asiakasmäärä työaikaan nähden, eivät ratkea kelpoisuuksien heikennyksellä. Rahaa lastensuojeluun ei haluta käyttää, joten hallituksessa on päätetty säästää osaamisesta asiakasturvallisuuden kustannuksella, Talentian Jenni Karsio sanoo.

Hallitus haluaa alentaa sijaisten osaamisvaatimuksia. Talentia huomauttaa, että tilapäisesti sosiaalityöntekijän ammatissa toimiva henkilö tarvitsee aina laillistetun sosiaalityöntekijän ohjausta, tukea ja valvontaa työssään. Päätös siis Talentian mukaan lisää pätevien sosiaalityöntekijöiden kuormitusta.

Rekrytointiongelmien taustalla on Talentian mukaan myös hyvinvointialueiden riittämätön rahoitus ja siitä seuranneet säästöpaineet.

– Jos lapset todella ovat hallituksen erityissuojeluksessa, antaisi hallitus lastensuojelulle sekä muille sosiaalihuollon palveluille sen tarvitseman rahoituksen. Sen sijaan hallitus leikkaa 1.1.2026 alkaen 100 miljoonaa euroa sosiaalihuollon palveluista ja aikoo heikentää alan kelpoisuusvaatimukset, Karsio moittii.