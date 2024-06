”Sosiaalityöntekijöistä on valtava pula” – lakiesityksen mukaan lastensuojelussa voisi toimia myös avoimessa yliopistossa tehtyjen opintojen perusteella

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan kovaa vauhtia hallituksen kehysriihessä linjaamaa lakimuutosta sosiaalityöntekijöiden sijaisuuskelpoisuuksista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Esityksen mukaan sosiaalityöntekijänä voisivat toimia korkeintaan vuoden ajan myös avoimessa yliopistossa suoritettujen sosiaalityön opintojen perusteella henkilöt, joilla on jo aiempi sosiaalialan korkeakoulututkinto.

Ministeriöstä kerrotaan STT:lle, että lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle budjettilakina syyskuussa. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2025 alusta.

Tällä hetkellä sijaiset ovat sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevia, jotka ovat suorittaneet sosiaalityön perus- ja aineopinnot ja opintoihin kuuluvat harjoittelut. Lain tulkinta on vaihdellut, mutta käytännössä tulkintana on ollut, että tilapäisten sosiaalityöntekijöiden on oltava yliopistossa kirjoilla sosiaalityön pääaineopiskelijoina.

Lakiesityksen mukaan sijaisuuksia voisivat tehdä myös sosiaalityön sivuaineopiskelijat ja avoimen yliopiston opiskelijat, mikäli heillä on aineopinnot ja opiskeluun kuuluva harjoittelu suoritettuna sekä aiempi sosiaalialan korkeakoulututkinto.

- Tämä on poliittinen päätös. Se perustuu siihen, että sosiaalityöntekijöistä on hyvinvointialueilla valtava pula, ja erityisesti lastensuojelussa halutaan turvata, että on sijaiskelpoisia sosiaalityöntekijöitä käytettävissä riittävästi, sanoo sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Anna Cantell-Forsbom.

- Itse en pidä tätä kauhean toivottavana. Tämä on ainoita ammatteja, jossa aika laajasti annetaan oikeudet toimia ennen kuin on valmistunut, mutta käytännössä lakimuutos tekee vallitsevasta tilanteesta selkeämmän, Cantell-Forsbom sanoo.

AVOIMEN yliopiston opiskelijoille ei kuitenkaan anneta rajatonta toimivaltaa.

- Tässä on myös rajoitus, että he eivät saa tehdä esimerkiksi kiireellisiä sijoituksia tai muita tämmöisiä viimeisiä päätöksiä itsenäisesti.

Vastuu työntekijän riittävästä pätevyydestä on loppupeleissä työnantajalla.

- Päävastuu on tietysti työnantajalla, jonka velvollisuus on tarkastaa sitten, että on riittävät opinnot pohjalla, Cantell-Forsbom sanoo.

Sijaisuuksia voisi myöntää korkeintaan vuoden määräaikaisiin pesteihin.

- Lain henki on, että se on nimensä mukaisesti vain tilapäinen oikeus. Siinä on ajatuksena se, että työntekijän tulisi jatkaa opintoja ja pätevöityä sitten kelpoiseksi sosiaalityöntekijäksi, Cantell-Forsbom sanoo.

Lakimuutos lähtee lausuntokierrokselle mahdollisesti jo ennen juhannusta, mikäli samaan pakettiin ei liitetä kirjauksia lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden enimmäisasiakasmääristä, joista ministeriön johtoryhmässä on tarkoitus keskustella tiistaina.

Kaisu Suopanki / STT