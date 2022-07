Latvia muuttaa linjaansa: maanpuolustusvelvollisuus pakolliseksi kaikille miehille

Latvian puolustusministeriö ehdottaa miehille pakollisen maanpuolustusvelvollisuuden käyttöönottoa seuraavan viiden vuoden aikana. Maan puolustusministeri Artis Pabriks ilmoitti aikeista tiistaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti Petri Korhonen Demokraatti

Palvelus kestäisi 11 kuukautta, ja sen voisi vaihtoehtoisesti suorittaa joko asevoimissa tai muiden ministeriöiden alaisissa valtion tehtävissä, kuten terveydenhuollossa.

Ministerin mukaan tarkoituksena ei ole palauttaa käyttöön perinteistä asevelvollisuutta, mutta muutos toisi valtiolle lisää henkilöreserviä kriisiajan poikkeusoloja varten.

Kyse on isosta juridisesta muutoksesta: esimerkiksi Suomessakin jokainen kansalainen on maanpuolustusvelvollinen, vaikka asevelvollisuus onkin pakollista vain miehille.

Mikäli ehdotus menee Latvian parlamentissa läpi, ensi tammikuussa alkaisi siirtymiskausi, jonka ensimmäisenä vuotena noin tuhat vapaaehtoista otettaisiin palvelukseen.

Palvelus olisi naisille vapaaehtoinen.

Latvia liittyi Natoon vuonna 2004 ja lopetti sen jälkeen asevelvollisuutensa vuonna 2007.

Nyt maassa on noin 5000:n ammattisotilaan asevoimat. Suojeluskuntia muistuttavassa vapaaehtoisessa kansalliskaartissa on 830o jäsentä. Reservissä on ehkä kolmisen tuhatta ihmistä. Maan hallitus on arvioinut, että Baltiassa olevien Nato-joukkojen läsnäolosta huolimatta oman maanpuolustuskykyisen ja -taitoisen väen määrä on liian pieni.

Osana tätä kasvanutta tarvetta Latvian keskiasteen kouluissa otetaan vuodesta 2024 alkaen maanpuolustus pakolliseksi oppiaineeksi.

Nuorten on käytävä lukioissa ja ammattikouluissa ainakin yksi kurssi, jossa heille opetetaan aseellisen maanpuolustuksen perusteita ja turvallisuuspolitiikkaa.