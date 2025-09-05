Kotimaa
5.9.2025 11:49 ・ Päivitetty: 5.9.2025 11:49
Latvian rajavalvonta saa tukea Suomen Rajavartiolaitokselta
Suomen Rajavartiolaitos tukee Latvian rajavalvontaa maan rajavartiolaitoksen pyynnöstä. Suomen Rajavartiolaitos on lähettänyt pyynnön perusteella tukiosaston Latviaan.
Tukiosasto koostuu rajavalvontapartioista, jotka toteuttavat Latviassa samankaltaisia rajaturvallisuustehtäviä kuin Suomessakin. Tukea jatketaan 22. syyskuuta asti. Tukipyyntö perustuu Suomen ja Latvian rajavartiolaitosten väliseen yhteistyösopimukseen.
Laittoman maahantulon paine on kuluvan vuoden aikana kasvanut Latvian ja Valko-Venäjän välisellä rajalla. Myös Viron ja Liettuan rajaviranomaiset ovat tukeneet Latvian rajavalvontaa omilla resursseillaan.
Rajavartiolaitoksen mukaan komennukset kehittävät sen henkilöstön ammattitaitoa ja lisäävät näkemystä Euroopan rajaturvallisuuden tilanteesta ja sen kehittymisestä eri maissa.
