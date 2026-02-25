Työmarkkinat
25.2.2026 14:57 ・ Päivitetty: 25.2.2026 14:57
Lauantaina ratkeaa, miten yksityisen hoiva-alan lakoille käy
Yksityisen sosiaalipalvelualan työriidan tilanne selviää tulevana lauantaina, arvelee valtakunnansovittelijan toimisto viestipalvelu X:ssä. Sovittelija antoi tiistaina jo toisen kompromissiehdotuksen kiistan ratkaisuksi ja lakonuhan välttämiseksi.
Myös Suomen Lähi- ja perushoitajaliitto sanoo uskovansa, että asia ratkeaa johonkin suuntaan lauantaina. Tiedotteensa mukaan SuPer on kertonut oman kantansa sovintoesitykseen jo tänään.
Työriidan aiheina on muun muassa palkankorotuksia ja työehtoja.
Seuraava työtaistelu uhkaisi muuten alaa ensi viikolla. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n kolmen päivän lakko koskisi kaikkia Hyvinvointiala Halin jäsenyrityksiä yksityisellä sosiaalipalvelualalla.
Alalla on noin 72000 työntekijää.
