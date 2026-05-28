28.5.2026 11:26 ・ Päivitetty: 28.5.2026 11:27

Ministeri ei kiirehdi lakimuutoksia – Pitäisi olla muutenkin selvää että Suvivirsi on osa perinnettä

Opetusministeri Anders Adlercreutz (rkp) toivoo, että Suvivirsi ymmärrettäisiin osaksi suomalaista koulujen kulttuuriperinnettä – muutenkin kuin lakiin kirjaamalla.

Muun muassa perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Heikki Vestman (kok) on pohtinut, pitääkö oikeus virrenveisuuseen kirjata perusopetuslakiin, että jokavuotinen kiista Suvivirren kuuntelusta poistuisi.

Toimittajille torstaina eduskunnassa puhuneen Adlercreutzin mielestä kyse on aika tavalla itsestäänselvyydestä.

– Tämän pitäisi olla selvää… Olen itse todennut, kuten opetushallituskin, että Suvivirren laulaminen ei ole uskonnon harjoittamista, vaan perinne- ja kulttuurihistoriaa.

Adlercreutz antoi ymmärtää, että virsipykälien saaminen lakiin ei ole opetusministeriön työlistalla ainakaan ihan kärkipäässä.

YHDENVERTAISUUS- ja tasa-arvolautakunta määräsi toukokuussa Espoon kaupungille uhkasakon, koska paikallista koululaista vanhempineen ei oltu toistuvasti varoitettu että joulujuhlassa lauletaan Sakari Topeliuksen varpuslaulua ja kevätjuhlassa Suvivirttä.

Opetusministerin mielestä koulut voivat pohtia työkaluja ja viestintätapoja vastaavien tilanteiden välttämiseen, mutta kyse on operatiivisesta asiasta eikä niinkään ministeriön hommista.

– Jos tulee kevätjuhlaan, on ehkä odotettavissa, että siellä Suvivirttä lauletaan – mutta ei liene haitaksi jos se kerrotaan, Adlercreutz sanoo.

Virsien tai uskonnolliseksi miellettyjen laulujen esittämistä kouluissa ei ole tänäkään keväänä kielletty.

Tulkintakiista koskee lähinnä sitä, pitääkö ohjelmanumeroista ilmoittaa uskonnollisuutta kaihtaville perheille etukäteen – ja mitkä perinteet katsotaan uskonnollisiksi.

