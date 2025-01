Lauri Lyly Takon tehdasta uhkaavasta kohtalosta: ”Toivon, että etsittäisiin aktiivisesti vaihtoehtoja sulkemisen sijaan”

Kansanedustaja ja entinen Tampereen pormestari Lauri Lyly (sd.) pitää hyvin valitettavana uutista Metsä Boardin aikeista sulkea Takon kartonkitehdas. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

– Toivoisin, että Tampereen keskustassa olevaa Takon tehdasta ei suljettaisi, vaan että se neuvotteluiden tuloksena saisi jatkoa, Lyly kommentoi.

Metsä Board ilmoitti tänään aloittavansa muutosneuvottelut tehtaan kohtalosta. Mikäli suunnitelmat toteutuvat, Takon tuotanto päättyisi tämän vuoden aikana.

Lylyn mukaan tehtaan sulkeminen olisi kova isku Tampereelle.

– Se ei ole hyvä, että tehdastoiminta vähenee, työtä ja työpaikkoja häviää. Siellä on kuitenkin parisensataa ihmistä töissä.

Lyly nostaa esiin myös Takon tehtaan ainutlaatuisen sijainnin. Tehdas on toiminut Tampereen ydinkeskustassa vuodesta 1865 ja se on olennainen osa kaupunkimaisemaa.

Metsä Board omistaa tontin, jolla sen tehdas seisoo. Lyly arvioi, että jos tehtaan toiminta loppuu, tarvitaan Tampereen kaupunkia pohtimaan, mitä tontille jatkossa tulee.

– Toivoisin, että siihen tulisi työpaikkoja ja aktiivista toimintaa jatkossakin.

– Nyt odotetaan, että mihin muutosneuvottelut johtavat. Toivon, että siellä etsittäisiin aktiivisesti vaihtoehtoja sulkemisen sijaan.

METSÄ BOARD ilmoitti tänään muutosneuvotteluista Takon kartonkitehtaalla ja Kyron kartonkitehtaalla Hämeenkyrössä pitkään jatkuneen heikon kannattavuuden vuoksi.

Neuvottelujen piirissä on yhteensä noin 360 ihmistä, ja neuvottelut voivat johtaa enintään 215 henkilön vähennyksiin.

Kyron tehtaan kohdalla tavoitellaan parempaa kannattavuutta. Mahdolliset päätökset tehtaan sulkemisesta ja henkilöstövähennyksistä tehdään vasta muutosneuvottelujen päättymisen jälkeen.

Metsä Boardin mukaan sekä Takon että Kyron tehtaiden taivekartonkituotanto on markkinatilanteen vuoksi jäänyt selvästi kapasiteettitasoa alhaisemmaksi. Tehtailla on jouduttu lomauttamaan henkilöstöä ja molempien tehtaiden toiminta on yhtiön mukaan jäänyt tappiolliseksi parin viime vuoden ajan.