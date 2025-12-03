Ulkomaat
3.12.2025 11:28 ・ Päivitetty: 3.12.2025 11:28
Lavrov ja Rubio eivät osallistu Valtosen emännöimään Etyj-kokoukseen
Suomen puheenjohtajuusvuosi Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä Etyjissä huipentuu ulkoministerikokoukseen Wienissä torstaina ja perjantaina.
Venäjän ja Yhdysvaltain ulkoministerit Sergei Lavrov ja Marco Rubio eivät aio osallistua ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) emännöimään kokoukseen. Diplomaattilähteistä kerrotaan STT:lle, että kokoukseen on saapumassa runsaat 40 ulkoministeriä Etyjin kaikkiaan 57 jäsenmaasta.
Lähteiden mukaan myös useita vuosia jatkunut kiista järjestön budjetista on yhä ratkaisematta. Etyjillä ole ollut hyväksyttyä budjettia sitten vuoden 2021.
Suomi haki puheenjohtajuutta vuodelle 2025 ajatuksena juhlistaa Helsingissä vuonna 1975 pidettyä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokousta Etykiä. Helsingin loppuasiakirja toimii Etyjin työn perustana.
