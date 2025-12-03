Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

3.12.2025 11:28 ・ Päivitetty: 3.12.2025 11:28

Lavrov ja Rubio eivät osallistu Valtosen emännöimään Etyj-kokoukseen

LEHTIKUVA / AFP / ALEXANDER NEMENOV
Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov.

Suomen puheenjohtajuusvuosi Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä Etyjissä huipentuu ulkoministerikokoukseen Wienissä torstaina ja perjantaina.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Venäjän ja Yhdysvaltain ulkoministerit Sergei Lavrov ja Marco Rubio eivät aio osallistua ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) emännöimään kokoukseen. Diplomaattilähteistä kerrotaan STT:lle, että kokoukseen on saapumassa runsaat 40 ulkoministeriä Etyjin kaikkiaan 57 jäsenmaasta.

Lähteiden mukaan myös useita vuosia jatkunut kiista järjestön budjetista on yhä ratkaisematta. Etyjillä ole ollut hyväksyttyä budjettia sitten vuoden 2021.

Suomi haki puheenjohtajuutta vuodelle 2025 ajatuksena juhlistaa Helsingissä vuonna 1975 pidettyä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokousta Etykiä. Helsingin loppuasiakirja toimii Etyjin työn perustana.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Ville Jalovaara

Kirjallisuus
2.12.2025
Arvio: Jens Stoltenberg muistelee avoimesti – usein vastaavaa saa lukea vasta vuosikymmenten päästä
Lue lisää

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
30.11.2025
Evp-upseeri: Ukrainassa ei voi ehkä voittaa sotaa – mutta rauhan voittaminen ratkaisee
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU