Legendaarinen ravintola Kappeli HOK-Elannon omistukseen

Esplanadin puistossa sijaitseva ravintola Kappeli siirtyi HOK-Elannon omistukseen tiistaina 25. elokuuta 2020. Kauppasumma on 20 miljoonaa euroa.

Samanaikaisesti on allekirjoitettu vuokrasopimus noin 1 500 m²:n maa-alasta, jolla rakennus sijaitsee.

Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus on pinta-alaltaan noin 1100 m2. Rakennus vaatii peruskorjauksen, josta kauppakirjan mukaan vastaa rakennuksen ostaja. Koska kyseessä on suojeltu arvorakennus, on remontti toteutettava yhteistyössä kaupungin kanssa.

– Rakennuksen nykyisenä vuokralaisena HOK-Elanto on jo suorittanut osan vaadittavista korjauksista, mutta valtava urakka on vielä edessä. Aloitamme peruskorjaushankkeen valmistelun välittömästi. Hankkeen kustannusarvio tarkentuu suunnittelun edetessä. Useista miljoonista puhutaan joka tapauksessa, HOK-Elannon kiinteistöjohtaja Jyrki Karjalainen toteaa tiedotteessa.

Kappeli aloitti toimintansa vuonna 1867. HOK-Elanto (Elanto ennen HOK:n ja Elannon fuusiota vuonna 2004) on harjoittanut kahvila- ja ravintolatoimintaa kiinteistössä 44 vuoden ajan.