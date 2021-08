”Leikkaus olisi ristiriidassa hallituksen oman linjan kanssa” – kansanedustaja vaatii Suomen Akatemian rahoituksen turvaamista

Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksessa Suomen Akatemian kautta kanavoitava tutkimusrahoitus on pienenemässä ensi vuonna 40 miljoonaa eurolla. SDP:n eduskuntaryhmän 1.varapuheenjohtaja, Kristiina Salonen (kuvassa) sanoo, ettei esitystä voi hyväksyä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Salonen vaatii, että Suomen Akatemian pitkäjänteinen rahoitus on turvattava.

– Tutkimusrahoituksen pienentäminen ei ole hallituksen TKI-linjan mukaista eikä tulevaisuuden kannalta perusteltua, kansanedustaja sanoo tiedotteessa.

Valtiovarainministeriön esityksen taustalla on VM:n olettamus Veikkaus-tuottojen alenemisesta. Suomen Akatemian rahapelituotoista saama rahoitus on ollut viime vuosina 40-70 miljoonaa euroa vuosittain. Veikkauksen rahapelituottojen väheneminen on johtanut tilanteeseen, jossa hallitus sopi kevään kehysriihessä korvaavansa Veikkauksen rahoitusaleneman vuoteen 2023 asti. Lisäksi sovittiin, että hallitus etsii pysyvän ratkaisun toimintojen rahoitukselle 2024 eteenpäin, Salonen kertaa.

– Suomen Akatemian osalta rahapelituottojen korvaaminen muulla rahoituksella vuodesta 2023 eteenpäin on ratkaistava nyt, sillä se vaikuttaa Akatemian edellytyksiin myöntää rahoitusta jo ensi vuonna. Akatemian rahoitukset ovat jopa seitsemän vuoden pituisia, joten jos muutoksia tulee, yhdessä sovittu käytäntö on ollut ennakoida ne jo varhain, Salonen kommentoi.

Salonen muistuttaa, että pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus on tehnyt merkittäviä panostuksia koulutukseen ja tutkimukseen, joiden kanssa tämä päätös ei olisi linjassa.

– Jo hallitusohjelmaan haluttiin kirjaus tutkimusrahoituksen vahvistamisesta. Sen jälkeen budjeteissa on systemaattisesti myönnetty vuosittain 60 miljoonaa euron kehyslisäys korkeakoulujen rahoitukseen. Lisäksi korkeakouluindeksit on palautettu sataprosenttisesti. Näiden toimien vaikutus koko hallituskaudella on satojen miljoonien eurojen arvoinen, ja nimenomaan pysyvää perusrahoitusta. Suomen Akatemian rahoituksen leikkaus olisi ristiriidassa hallituksen oman linjan kanssa, Salonen huomauttaa.