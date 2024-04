Li Andersson ihmeissään kehysriihen jälkeen: “Näihin ei tehty mitään”

Oikeistohallituksen politiikan iso linja ei ole muuttunut, tiivistää vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson välittömästi sen jälkeen, kun hallitus oli saanut päätöksen tiedotustilaisuutensa kehysriihestä. Simo Alastalo ja Johannes Ijäs

Hän kuvaa hallituksen pakettia esimerkiksi soten osalta katastrofaaliseksi.

– Todella rajut leikkaukset myöskin haavoittuviin ryhmiin, vammaispalvelut, vanhuspalvelut, perusterveydenhuolto, asiakasmaksut, lääkeomavastuut, hän luettelee.

– Tämän lisäksi uusia leikkauksia sosiaaliturvaan, pienituloisiin – muun muassa opiskelijoilta viedään vielä lisää, vaikka he ovat kuuluneet siihen joukkoon, joka on kärsinyt kaikista eniten tähänastisista sosiaaliturvaheikennyksistä, Andersson hämmästelee hallituksen toimia.

57 miljoonan euron säästöä haetaan siitä, että opiskelijat palautetaan yleisestä asumistuesta opintotuen asumislisän piiriin 1. elokuuta 2025.

Arvonlisäveron korotuksen Andersson pelkää iskevän rajusti yksin- ja pienyrittäjiin.

– Kaikilla ei ole mahdollisuutta siirtää korotusta hintoihin. Se vaikuttaa toki pienituloisten kulutusmahdollisuuksiin, mutta on myös työn verotuksen kiristämistä näille yrittäjillä. Kyseessä on sama yrittäjäjoukko, joka on muutoinkin nyt ollut vaikeassa tilanteessa korkojen oltua korkealla ja inflaation laukattua.

Yleinen arvonlisäverokanta korotetaan nykyisestä 24 prosentista 25,5 prosenttiin.

Sairaalaverkkoon kohdistuvista sopeutuksista Andersson toteaa, että opposition esittämä välikysymys asiasta osuu täydelliseen aikaan.

ANSIOTULOVEROTUKSEN indeksitarkistus jätetään vuonna 2025 tekemättä valtion tuloveroasteikon kahden ylimmän tuloluokan osalta. Lisäksi hallitus kiristää eläketulovähennystä siten, että pienempien eläkkeiden verotus ei kiristy. Eläketulon verotuksen kiristys kohdistuu 23 000-57 000 euroa vuodessa eläkettä saaviin.

– Minun korviini kuulosti siltä, että veronkiristykset tulevat aika varhaisessa vaiheessa tuloasteikkoa, Andersson kommentoi eläketulon verotuksen kiristymistä.

Ylimmän tuloluokan ansiotuloverotuksen kiristymistä Andersson pitää summaltaan hyvin pienenä siihen nähden, mitä siitä on saatavissa säästöjä.

– Minusta vaikuttaa nyt siltä, että hallitus tietoisesti jätti koskematta isoihin kysymyksiin verotuksen osalta, Andersson toteaa ja viittaa muun muassa listaamattomien yritysten osinkoverotukseen ja lähdeveroon.

– Näillä olisi saatu isoja summia ja myös lisättyä isosti verojärjestelmän oikeudenmukaisuutta, koska suurimmat epäkohdat liittyvät nimenomaan meidän pääomaverotukseemme. Näihin ei tehty mitään. Sen sijaan tehtiin pieni kiristys ansiotuloveroasteikon yläpäässä, jotta voidaan sanoa, että kaikki ovat mukana.

INVESTOINTIEN vauhdittamiseksi hallitus valmistelee muun muassa verohyvityksen tietyille suurille teollisille investoinneille kuten akku- ja vetyhankkeisiin sekä fossiilivapaaseen terästeollisuuteen.

Andersson tulkitsee, että hallitus on nyt lähdössä mukaan eurooppalaiseen valtiontukikilpailuun, jota on tähän asti kritisoitu.

Myös USA:ssa niin kutsutulla IRA-paketilla (Inflation Reduction Ac)t on pyritty houkuttelemaan eurooppalaisia vihreän teknologian yrityksiä siirtämään tuotantoaan Yhdysvaltoihin.

Andersson huomauttaa, että IRA:ssa on myös ehtoja firmoille muun muassa hyvään työhön, järjestäytymiseen ja palkkaan liittyen.

– Näköjään Suomen oikeistohallitus on jättänyt tämän puolen huomioimatta ja keskittynyt vain veroporkkanan antamiseen tilanteessa, jossa tiedämme, että veroasteemme kehitys on suurin syy alijäämälle, Andersson epäilee.

Hallituksen kehysriihi-infossa ei puhuttu luontoon ja ilmastoon liittyvistä toimista.

– Se kertoo siitä, että ne eivät ole hallituksen prioriteettilistalla yhtään missään, niin kuin olemme nähneet tähänkin asti, Andersson tuhahtaa.