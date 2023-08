Li Andersson, kehotatteko te työntekijöitä kaduille?

Oppositiopuolue keskusta väläytti yllättäen jo eilen ehdollista tukea hallitukselle ja sen ministereille, kun hallituksen on määrä syksyllä antaa rasismitiedonantonsa. Johannes Ijäs Demokraatti

Vasemmistoliitosta tällaista tukea ei ole lupailtu, päinvastoin. Hallituksen ohjelma ja tietyt ministerit eivät ole tukea saamassa.

Li Andersson sanoo Demokraatille, ettei hän yllättynyt keskustan kannasta.

– Keskusta huojuu ja nojaa yhtenä päivänä yhteen suuntaan ja toisena päivänä toiseen. Se liittyy keskustan vaikeuteen olla puolueena.

Anderssonin tulkinta on se, että keskusta pyrkii olemaan hallitusta vastaan olematta liiaksi muun opposition kanssa samaa mieltä.

RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo suurlähettiläspäivien yhteydessä pitämässään tiedotustilaisuudessa, että RKP on lähtenyt hallitukseen sillä ajatuksella, että se pysyy hallituksessa.

Hän ei kuitenkaan edelleenkään sanonut suoraan, että RKP jäisi varmasti hallitukseen. Henrikssonin mukaan vasta sen jälkeen, kun RKP tietää, millainen tiedonannosta muodostuu, se voi lopulta päättää hallituksessa jatkamisestaan.

Andersson kertoo, ettei ymmärrä RKP:n toimintaa.

– He ovat nyt linjanneet ja puhuneet tavalla, mikä tarkoittaa sitä, että pitää tapahtua jotakin, tulla jokin myönnytys, jokin iso päätös tai selkeä muutos perussuomalaisten tähänastisiin toimiin, jotta RKP voisi enää jäädä hallitukseen, Andersson toteaa.

– Jos sellaista ei tule, sittenhän RKP kulkee erittäin nöyryytettynä tästä kriisistä seuraavaan, hän jatkaa.

VASEMMISTOLIITTO asettaa oman ehdokkaansa presidentinvaaleihin.

– Kuten aiemmin olen todennut, olen luvannut harkita ehdokkuutta. Kannustan muita vasemmistoliiton poliitikkoja tekemään samoin. Oman päätökseni kerron hyvissä ajoin ennen puoluevaltuuston päätöskokousta lokakuussa, Andersson linjasi tänään eduskuntaryhmän kesäkokouksen puheessaan.

Andersson ei lähtenyt nimeämään Demokraatille nimiä, keiden muiden hän toivoisi harkitsevan presidenttiehdokkuutta.

– Minun mielestäni on kuitenkin tärkeätä myöskin tehdä tilaa sille, että jos on ehdokkuudesta kiinnostuneita puolueen sisällä tai jos puolueen piirijärjestöt tai paikallisosastot haluavat ehdottaa eri nimiä, sille on myöskin tilaa ja aikaa.

Vasemmistoliittoa ja vihreitä on leimattu ainakin kilpailevista puoleista liki identtisiksi puolueiksi. Kenties juuri siksi vasemmistoliitto ei asetu ainakaan Pekka Haaviston taakse vaaleissa.

– Ei meillä ole yhteneväinen ulko- ja turvallisuuspoliittinen ajattelu Haaviston kanssa. Vasemmistoliitossa Nato-prosessi oli esimerkiksi hyvin erityyppinen kuin vihreiden sisällä. Minä koen myöskin, että meillä on paljon selvemmät omat linjaukset liittyen esimerkiksi ydinasekysymyksiin kuin heillä on ollut, Andersson sanoo.

Hän painottaa, että vaaleissa tarvitaan linjakeskustelua.

– Siksi minun mielestäni on vain hyvä, jos siellä on koko suomalaisten puolueiden kirjo edustettuna.

Kiinnostaako sinua eurovaalit?

– Siihen en ole käyttänyt ajatustakaan, voin rehellisesti sanoa tässä vaiheessa.

Mihin asti aiot jatkaa vasemmistoliiton puheenjohtajana?

– Minun kauteni loppuu viimeistään 2025. Mitään muuta kerrottavaa siitä ei ole.

VASEMMISTOLIITON kansanedustaja Aino-Kaisa Pekosen mukaan vasemmiston ja koko työväenliikkeen tärkein tehtävä on pyrkiä torjumaan historiallisen suuret heikennykset työntekijöiden asemaan.

– Vaikka oikeistohallitus haluaa puuttua poliittisiin lakkoihin ja päästä sakottamaan työntekijöitä lakkoihin osallistumisesta, on muistettava, että vielä toistaiseksi lakko-oikeus on täysimääräisesti voimassa. Toisinaan oikeuksia on myös muistettava käyttää, ettei niitä viedä pois, Pekonen sanoi tänään.

Li Andersson, kehotatteko te työntekijöitä kaduille?

– Kyllä minä kehotan suomalaisia työntekijöitä nyt puolustamaan itseään, omaa työsuhdeturvaa ja työehtoja. Kyllä tämä on nyt se aika, se hetki nyt, jolloin pitää olla aktiivinen, jotta pystyy vielä vaikuttamaan siihen, että nämä heikennykset eivät toteudu.

LINTUINFLUENSSA on herättänyt keskustelua turkistarhoista. Andersson toteaa, että vasemmistoliitolla on puolueena kanta turkistarhauksen hallituksi alasajamiseksi.

– Minun mielestäni lintuinfluenssa on nyt ihan eri tavalla ajankohtaistanut tätä kysymystä. Minusta on aika iso riski otettavaksi yhden alan takia varsinkin huomioiden sen, että minun tietääkseni suurimmassa osassa muita Euroopan maita on tehty päätöksiä ja linjauksia alasajosta. Suomi on tavallaan jäämässä poikkeukseksi, Andersson kommentoi Demokraatille.

Ilmeisesti aivan vielä enemmistö Euroopan maista ei ole turkistarhausta kieltänyt, mutta kovin kaukana lukumäärä ei tästä ole.

Andersson ei osaa ottaa kantaa siihen, mikä olisi realistinen aikataulu turkistarhauksen kiellolle Suomessa.

Anderssonin mielestä lintuinfluenssa on osoittanut sen, ettei julkinen valta ei ole tehnyt riittävästi tarhojen valvomiseksi ja ohjaamiseksi sekä riskien välttämiseksi.