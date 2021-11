Libanonin ja Saudi-Arabian välille puhkesi diplomaattinen kriisi

Libanonin ja Persianlahden vaurauden öljymaiden välille on puhjennut tällä viikolla diplomaattinen kriisi, joka syveni sunnuntaina. Saudi-Arabia ilmoitti sunnuntaina, että Libanonin kanssa on hyödytöntä olla tekemisissä, koska maa on sen mielestä Hizbollah-liikkeen hallinnassa.