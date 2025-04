Liberaalipuolueen valta saamassa jatkoa Kanadassa – pääministerikin nousee parlamenttiin

Kanadan parlamenttivaalit on voittanut ennusteiden mukaan pääministeri Mark Carneyn johtama liberaalipuolue. Puolueen lähes vuosikymmenen kestänyt valtakausi on saamassa jatkoa, mikä vielä muutama kuukausi sitten näytti lähes mahdottomalta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kanadassa järjestettiin vaalit paikallista aikaa maanantaina. Viimeiset vaalihuoneet sulkeutuivat Suomen aikaa aamuviideltä.

Liberaalipuolueen voittoa ennustavat useat kanadalaiset mediat. Yleisradioyhtiö CBC sekä CTV News ennustivat liberaalipuolueen muodostavan Kanadan seuraavan hallituksen Carneyn johdolla. Vielä ei kuitenkaan ole selvää, saako puolue enemmistön parlamentissa. Tälläkin hetkellä Kanadassa on vähemmistöhallitus.

Carney valittiin liberaalipuolueen uudeksi puheenjohtajaksi ja pääministeriksi maaliskuussa sen jälkeen, kun Kanadaa vuodesta 2015 johtanut Justin Trudeau ilmoitti luopuvansa tehtävästä kannatuspulan vuoksi.

Entinen Kanadan ja Britannian keskuspankkien pääjohtaja Carney, 60, on politiikan ensikertalainen, joka ei ennen näitä vaaleja ollut ikinä ollut edes ehdolla vaaleissa. Nyt hänet valittiin Kanadan parlamenttiin.

KANADAN vaalien hallitseva teema oli Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Trumpin toistuvat uhkaukset liittää Kanada osaksi Yhdysvaltoja sekä presidentin aloittama kauppasota ovat raivostuttaneet kanadalaiset.

Trumpin toimet pelastivat myös liberaalipuolueen lähes varmalta vaalitappiolta.

Vielä vuodenvaihteessa Pierre Poilievren johtamalla oppositiopuolue konservatiiveilla oli kannatusmittauksissa pysäyttämättömältä vaikuttava, noin 20 prosenttiyksikön etumatka. Trumpin uhkaukset Kanadaa kohtaan kuitenkin elvyttivät liberaalien kannatuksen, ja ennen vaaleja liberaalipuolueella oli niukka johto kyselyissä.

Puoluetta auttoi myös Trudeaun väistyminen, sillä kanadalaisten tyytymättömyys muun muassa korkeisiin elinkustannuksiin kohdistui nimenomaan pitkäaikaiseen pääministeriin.

Carney on ottanut pääministerinä tiukan linjan Trumpia kohtaan.

- Donald Trump haluaa murtaa meidät, jotta Amerikka voi omistaa meidät. He haluavat luonnonvaramme, he haluavat vetemme, he haluavat maamme, he haluavat valtiomme. He eivät saa niitä, Carney linjasi kampanjansa aikana.

Poilievre, 45, oli kampanjassaan luvannut palauttaa ”terveen järjen politiikkaan” ja sanonut edustavansa vaihtoehtoa Trudeaun ”autoritaariselle sosialismille”.