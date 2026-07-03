Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

3.7.2026 13:04 ・ Päivitetty: 3.7.2026 13:04

Liettuakin haluaa sallia ydinaseet: perustuslakimuutos valmisteluun

Liettuan asevoimat / arkistokuvaa
Liettuan perinteisissä asevoimissa on vain runsaat 20000 sotilasta.

Liettua haluaa tiiviimmin mukaan Naton ydinasepelotteeseen Venäjää vastaan. Asiasta puhui maan presidentti Gitanas Nauseda lehdistötilaisuudessa Berliinissä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Neuvostoliitosta vapautumisen jälkeen Liettualle laadittu perustuslaki kieltää ydinaseiden maahantuonnin, mutta puolueet ovat päässeet yhteisymmärrykseen 1990-lukulaisen lain päivittämistarpeista.

Presidentin mielestä periaatteellinen mahdollisuus ydinaseiden kauttakulkuun olisi pelotemielessä maalle hyväksi, vaikkei aseita ikinä tuotaisikaan Liettuaan.

Nausedan mukaan asian poliittinen valmistelu etenee nyt sovitusti.

PARLAMENTISSA perustuslain muuttaminen vaatisi kahden kolmasosan enemmistön.

Venäjän välit Baltian maihin ovat tämän vuoden aikana kiristyneet. Keväällä Latviassa, Liettuassa ja Virossa annettiin useita droonihälytyksiä maiden ilmatiloissa havaittujen droonien vuoksi.

Venäjä väittää yhä kiihkeämmin, että Baltian maat olisivat antaneet Ukrainan käyttää ilmatilojaan Venäjään kohdistuvissa droonihyökkäyksissä.

Lisää aiheesta

Suomen ydinasemuutos kiukuttaa Venäjää: Kreml varoittaa vastatoimista
Kysely: Enemmistö suomalaisista kannattaa ydinasepelotetta – Eniten luotetaan lähimpien liittolaisten apuun

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Ulkomaat

29.6.2026 15:13

Suomen ydinasemuutos kiukuttaa Venäjää: Kreml varoittaa vastatoimista

Politiikka

12.6.2026 04:00

Kysely: Enemmistö suomalaisista kannattaa ydinasepelotetta – Eniten luotetaan lähimpien liittolaisten apuun

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Politiikka
2.7.2026
TikTok etsii superlobbaria Suomeen – tehtävänä yhtiön suojeleminen täkäläiseltä sääntelyltä
Lue lisää

Jouni Kemppainen

Kolumnit
29.6.2026
Jouni Kemppainen: Hyvät puolueet, kokeilkaapa välillä sovinnollisuutta – eikä rehellisyyskään haittaisi
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU