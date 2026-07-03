Ulkomaat
3.7.2026 13:04 ・ Päivitetty: 3.7.2026 13:04
Liettuakin haluaa sallia ydinaseet: perustuslakimuutos valmisteluun
Liettua haluaa tiiviimmin mukaan Naton ydinasepelotteeseen Venäjää vastaan. Asiasta puhui maan presidentti Gitanas Nauseda lehdistötilaisuudessa Berliinissä.
Neuvostoliitosta vapautumisen jälkeen Liettualle laadittu perustuslaki kieltää ydinaseiden maahantuonnin, mutta puolueet ovat päässeet yhteisymmärrykseen 1990-lukulaisen lain päivittämistarpeista.
Presidentin mielestä periaatteellinen mahdollisuus ydinaseiden kauttakulkuun olisi pelotemielessä maalle hyväksi, vaikkei aseita ikinä tuotaisikaan Liettuaan.
Nausedan mukaan asian poliittinen valmistelu etenee nyt sovitusti.
PARLAMENTISSA perustuslain muuttaminen vaatisi kahden kolmasosan enemmistön.
Venäjän välit Baltian maihin ovat tämän vuoden aikana kiristyneet. Keväällä Latviassa, Liettuassa ja Virossa annettiin useita droonihälytyksiä maiden ilmatiloissa havaittujen droonien vuoksi.
Venäjä väittää yhä kiihkeämmin, että Baltian maat olisivat antaneet Ukrainan käyttää ilmatilojaan Venäjään kohdistuvissa droonihyökkäyksissä.
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