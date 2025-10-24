Palkittu politiikan aikakauslehti.
24.10.2025 05:18 ・ Päivitetty: 24.10.2025 05:20

Liettuan mukaan kaksi venäläiskonetta loukkasi maan ilmatilaa, Venäjä kiistää

LEHTIKUVA / AFP / NICOLAS TUCAT
Gitanas Nauseda.

Venäjän ulkoministeriö kiistää maan koneiden loukanneen Liettuan ilmatilaa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Liettuan presidentti Gitanas Nauseda sanoi torstaina, että kaksi venäläiskonetta oli loukannut maan ilmatilaa. Nausedan mukaan koneet lähtivät Kaliningradin alueelta.

Liettuan asevoimien mukaan Suhoi SU-30-hävittäjä ja IL-78-ilmatankkauskone lensivät 700 metrin matkan Liettuan ilmatilassa. Ilmatilaloukkaus kesti vain 18 sekuntia. Asevoimien mukaan meneillään oli todennäköisesti ilmatankkausharjoitus.

Paikalle lähetettiin kaksi espanjalaista hävittäjää sotilasliitto Naton Baltian-ilmavalvontaoperaatiosta.

Venäjän ulkoministeriö sanoo viestipalvelu Telegramissa, että koneet eivät poikenneet reitiltään tai loukanneet muiden maiden ilmatilaa.

LIETTUAN ulkoministeriö sanoi torstaina kutsuneensa Venäjän suurlähetystön edustajat puhutteluun esittääkseen vastalauseen vastuuttomasta ja vaarallisesta käyttäytymisestä.

Presidentti Nausedan mukaan ilmatilaloukkaus tuo jälleen esiin, kuinka tärkeää on vahvistaa Euroopan ilmapuolustuksen valmiutta.

-  Kyseessä on räikeä kansainvälisen oikeuden ja Liettuan alueellisen koskemattomuuden loukkaus, presidentti kirjoitti.

Syyskuussa Naton hävittäjät karkottivat kolme venäläistä hävittäjää niiden loukattua yli kymmenen minuuttia Viron ilmatilaa Suomenlahdella.

Viro aktivoi pian tapahtuman jälkeen Naton neljännen artiklan. Sen mukaan jokainen jäsenmaa, joka kokee koskemattomuutensa, riippumattomuutensa tai turvallisuutensa olevan uhattuna, voi pyytää neuvotteluja jäsenmaiden kesken.

Euroopassa on lisäksi havaittu viime aikoina lentoliikennettä häiritseviä drooneja ainakin Tanskassa, Puolassa, Saksassa ja Norjassa.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

