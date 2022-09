Liian iso ruumiiksi – se siitä Fortumin maailmanvalloituksesta

Suomalaisilla yrityksillä on osin huono historia maailmanvalloituksesta yritysostoilla. Fortumin Uniper-kauppa teki tässä ainakin menetetyllä rahalla laskettuna ennätyksen. Heikki Sihto Demokraatti

Kun Saksa ottaa nyt Uniperin hallintaansa, suomalaisten menetetyt miljardit viuhuvat niin, että koko summan kokoluokkaa on vaikea edes ymmärtää.

Fortumin Uniperista maksama seitsemän miljardin kauppasumma vaihtui ”nimelliseen” korvaukseen, kun Saksan valtio osti Fortumin osuuden pörssiarvonsa energiakriisissä menettäneestä Uniperista.

Hyvää on, että Fortum saa Saksalta vuodenvaihteessa Uniperille antamansa yhteensä kahdeksan miljardin lainan ja takuun.

SUOMALAISIA aikoinaan Uniperissa kiinnostaneet, kannattavat ja puhdasta energiaa tuottavat osat eli ydin- ja vesivoima jäivät Saksan valtiolle.

Niiden havittelu oli osin toiveajattelua. Fortumilla ja Suomen valtiolla oli huonot kortit Uniper-pelissä, kun energiakriisi iski Saksaan. Uniper ja sen välittämä kaasu on Saksalle vielä tässä vaiheessa energiamuutosta elintärkeä.

Uniperia ei ollut mahdollista päästää kaatumaan eikä Fortumilla ollut hartioita rahoittaa yhtiötä.

Olennaista on nyt miettiä Fortumin tulevaisuutta. Todennäköisesti se keskittyy Pohjoismaiden energiamarkkinoille, missä sillä on omaa energiatuotantoa. Auki on myös Fortumin noin viiden miljardin euron arvoisten Venäjän sijoitusten kohtalo. Sekin raha näyttää tällä hetkellä suurelta osin menetetyltä.

Omasta kannattavasta energian tuotannosta huolimatta Fortum voi vielä tarvita valtiolta uutta pääomitusta, sillä se on Suomen valtiolle liian tärkeä yhtiö, liian iso ruumiiksi, että sen voisi päästää kaatumaan.

Uniperiin liittyy paljon opposition tympeää jeesustelua. Kuten kokoomuksen epäluottamuslause hallitukselle epäonnistuneesta Uniper-politiikasta.

Kokoomus yrittää kalastella pisteitä Uniperilla, vaikka puolue oli mukana edellisessä hallituksessa, joka siunasi Uniper-kaupan.