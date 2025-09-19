Liikenne- ja viestintäministeriöltä muistio kotimaisen median tulevaisuudesta – Konkretia vähissä

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) laatii virkatyönä muistion kotimaisen mediakentän tulevaisuudesta. Ministeriö kertoi asiasta liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen (ps.) järjestämän pyöreän pöydän keskustelun jälkeen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Muistiossa tarkastellaan mediamarkkinan nykytilaa ja tulevaisuutta sekä kotimaisten mediayhtiöiden kilpailukykyä.

Pyöreän pöydän keskustelun aiheena olivat Suomen Tietotoimiston eli STT:n tilanne sekä media-alan muutos. Sen koolle kutsumisen syynä ovat STT:n suurimman omistajan Sanoma Media Finlandin (SMF) suunnitelmat vähentää STT:n uutis- ja kuvapalveluiden käyttöä merkittävästi tai luopua niistä kokonaan. SMF tiedotti aikeistaan viime viikon maanantaina.

Luopuminen palveluista tarkoittaisi käytännössä sitä, että Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat, Aamulehti ja Satakunnan Kansa eivät enää julkaisisi STT:n uutisia tai Lehtikuvan kuvia tai käyttäisi muita STT:n palveluja.

SMF:n aikeet tarkoittavat, että STT:n toiminta supistuu huomattavasti, jos korvaavia tulonlähteitä Sanoman lehtien asiakkuuksille ei löydetä. STT:n toiminta saattaa olla jopa kokonaan vaakalaudalla.

LVM:N mukaan pyöreän pöydän keskustelussa todettiin, että STT:n tilanne on yksi esimerkki media-alan kehityksestä, kun median käyttö- ja kulutustottumukset jatkuvasti muuttuvat ja mainostulot siirtyvät kansainvälisille alustoille. Näin ollen kotimaiset mediayhtiöt hakevat säästöjä ja sanovat panostavansa paikalliseen ja omanlaiseen sisältöön.

Tilaisuudessa osallistujat kertoivat näkemyksiään keinoista uutismedian toimintaedellytysten parantamiseksi. Ranne sanoo tiedotteessa, että suomalainen mediakenttä on tärkeä ja sitä pitää puolustaa.

- Tarvitsemme laajaa ja monipuolista uutisointia kaikkien suomalaisten arjessa. Tavoitteena pitää olla vahva kotimainen media ja sen eteen on tehtävä yhdessä töitä.

MINISTERIÖN mukaan media-alan toimijat toivoivat valtioneuvoston tiivistävän yhteistyötä mediaan liittyvässä sääntelyssä sekä pitivät tärkeänä, että kotimaisten mediayhtiöiden ja kansainvälisten alustojen välistä kilpailua tasapainotetaan.

LVM kertoo, että keskustelussa oli esillä myös kotimaisen media-alan tulevaisuus pitkällä aikajänteellä. Keskustelijat katsoivat, että elinvoimainen ja monipuolinen media on itsessään arvokasta ja että media on kaikille väestöryhmille tärkeä tiedonvälittäjä.

- On tärkeää, että uutissisältöjä on helposti saatavilla luotettavista lähteistä, tiedotteessa lukee.

SMF:n ilmoituksen jälkeen on kuultu kannanottoja STT:n merkityksestä ja tärkeydestä monelta suunnalta. Puolustuspuheita ovat pitäneet niin maakuntalehtien päätoimittajat kuin valtiovaltakin. Sekä ministeri Ranne että pääministeri Petteri Orpo (kok.) ovat sanoneet pitävänsä STT:n roolia tärkeänä.