17.10.2025 09:53

Liikenne- ja viestintäministeriön määräaikaiseksi kansliapäälliköksi Olli-Pekka Rantala

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN
Olli-Pekka Rantala aloittaa LVM:n määräaikaisena kansliapäällikkönä marraskuun alussa.

Liikenne- ja viestintäministeriön määräaikaiseksi kansliapäälliköksi on nimitetty konserniosaston osastopäällikkö Olli-Pekka Rantala.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) nimitti hänet tehtävään marraskuun alusta alkaen. Rantala hoitaa kansliapäällikön tehtävää huhtikuun 15. päivään asti tai siihen saakka, kunnes virka täytetään hakumenettelyn kautta.

Ministeriössä on parhaillaan haettavana kansliapäällikön virka, joka täytetään viiden vuoden määräajaksi. Hakuaika päättyy 6. marraskuuta.

Nykyinen kansliapäällikkö Minna Kivimäki siirtyy valtioneuvoston kanslian EU-asioiden osaston osastopäälliköksi marraskuun alussa.

