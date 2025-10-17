Politiikka
17.10.2025 09:53 ・ Päivitetty: 17.10.2025 09:53
Liikenne- ja viestintäministeriön määräaikaiseksi kansliapäälliköksi Olli-Pekka Rantala
Liikenne- ja viestintäministeriön määräaikaiseksi kansliapäälliköksi on nimitetty konserniosaston osastopäällikkö Olli-Pekka Rantala.
Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) nimitti hänet tehtävään marraskuun alusta alkaen. Rantala hoitaa kansliapäällikön tehtävää huhtikuun 15. päivään asti tai siihen saakka, kunnes virka täytetään hakumenettelyn kautta.
Ministeriössä on parhaillaan haettavana kansliapäällikön virka, joka täytetään viiden vuoden määräajaksi. Hakuaika päättyy 6. marraskuuta.
Nykyinen kansliapäällikkö Minna Kivimäki siirtyy valtioneuvoston kanslian EU-asioiden osaston osastopäälliköksi marraskuun alussa.
