Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

30.10.2025 09:27 ・ Päivitetty: 30.10.2025 09:52

Liikenneministeri: Turun tunnin junasta ehkä sopu huomenna – ”En ole ollut neuvotteluissa osallisena”

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
Liikenneministeri Lulu Ranne (ps.) ja pääministeri Petteri Orpo (kok.) ovat olleet erimielisiä Turun tunnin juna -hankkeen edistämisestä.

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) sanoo STT:lle, että kunnat ja valtio voivat päästä sopuun Länsiradan eli Turun tunnin junan osakassopimuksesta huomenna perjantaina.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ranteen mukaan sopimusluonnos on jo pitkäänkin ollut valtion puolesta hyväksyttävissä.

-  Siihen on lähinnä tehty teknisiä muutoksia, ja nyt on mahdollista, että huomenna sopu saadaan aikaiseksi, Ranne sanoo STT:lle.

Seuraavaksi osakassopimus etenisi kuntien valtuustoihin käsiteltäväksi. Jos osakassopimus hyväksytään kaikissa kunnanvaltuustoissa, ratasuunnittelu alkaa Ranteen mukaan ensi vuonna. Länsiradan osakaskunnat ovat Espoo, Kirkkonummi, Lohja, Salo, Turku ja Vihti.

MEDIATIETOJEN mukaan Länsirata on ollut esillä hallituksen neuvotteluissa viime viikkoina. Ranteen mukaan hallituksessa ei kuitenkaan ole neuvoteltu nyt osakassopimuksen yksityiskohdista mitään.

-  Minä en ole osallistunut minkäänlaisiin neuvotteluihin tässä, Ranne sanoo.

Hän huomauttaa kuitenkin, että kuntien taustalla on myös poliitikkoja ja politikointia.

Lisää aiheesta

Turku: Kunnat alustavaan sopuun Tunnin junan rahoituksesta

-  Joten kyllähän se sieltä lähtee. Koska se on hallitusohjelmassa, siellä on tiettyjä tahoja taustalla, jotka haluavat vähän tarkemmin neuvotella.

RANNE korostaa sen olevan tärkeää, että kaikki osapuolet tietävät, mihin sitoutuvat. Hän on halunnut myös, että kaikki tiedossa olevat taloudelliset riskit ovat myös kuntien tiedossa.

-  Uskon, että lopputulos, joka sieltä toivottavasti huomenna saadaan, ainakin on mahdollisimman vähän riskejä sisältävä.

Vaikka tämä ei ole ollut itsellenne mieluisa hanke lähtökohtaisesti, toivotte kuitenkin, että se etenee huomenna?

-  Totean, että koska se on hallitusohjelmassa ja siitä on sovittu, ja nyt se osakassopimus on sellaiseen muotoon saatettu, että valtion puolelta toimitaan talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätösten mukaisesti ja kaiken sovitun mukaisesti, niin silloin se on hyväksyttävissä.

Osakaskunnat pääsivät alustavaan sopuun hankkeen rahoituksesta syyskuun alussa. Kuntien päätöksentekijöille esitetään, että kunnat sitoutuvat ensimmäiseen vaiheeseen yhteensä 400 miljoonalla eurolla.

Valtio on luvannut osallistua ensimmäiseen vaiheeseen 400 miljoonalla eurolla.

Anni Keski-Heikkilä/STT

Juttua ja otsikkoa täydennetty Ranteen kommenteilla klo 11.52.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Kotimaa

3.9.2025 09:18

Turku: Kunnat alustavaan sopuun Tunnin junan rahoituksesta

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rolf Bamberg

Elokuva
30.10.2025
Arvio: Springsteenin terapia-albumi Nebraska oli aiheuttaa levymoguleille hermoromahduksen
Lue lisää

Mikkel Näkkäläjärvi

Kolumnit
29.10.2025
Hallitus pesee käsiään hyvinvointialueiden ongelmista – ennemmin pitäisi katsoa peiliin
Lue lisää

Simo Alastalo

Politiikka
28.10.2025
Kiista sukupuolesta repesi kulttuurisodaksi – Latvia irtautumassa Suomeakin sitovasta sopimuksesta
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU