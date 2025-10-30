Liikenneministeri: Turun tunnin junasta ehkä sopu huomenna – ”En ole ollut neuvotteluissa osallisena”

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) sanoo STT:lle, että kunnat ja valtio voivat päästä sopuun Länsiradan eli Turun tunnin junan osakassopimuksesta huomenna perjantaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ranteen mukaan sopimusluonnos on jo pitkäänkin ollut valtion puolesta hyväksyttävissä.

- Siihen on lähinnä tehty teknisiä muutoksia, ja nyt on mahdollista, että huomenna sopu saadaan aikaiseksi, Ranne sanoo STT:lle.

Seuraavaksi osakassopimus etenisi kuntien valtuustoihin käsiteltäväksi. Jos osakassopimus hyväksytään kaikissa kunnanvaltuustoissa, ratasuunnittelu alkaa Ranteen mukaan ensi vuonna. Länsiradan osakaskunnat ovat Espoo, Kirkkonummi, Lohja, Salo, Turku ja Vihti.

MEDIATIETOJEN mukaan Länsirata on ollut esillä hallituksen neuvotteluissa viime viikkoina. Ranteen mukaan hallituksessa ei kuitenkaan ole neuvoteltu nyt osakassopimuksen yksityiskohdista mitään.

- Minä en ole osallistunut minkäänlaisiin neuvotteluihin tässä, Ranne sanoo.

Hän huomauttaa kuitenkin, että kuntien taustalla on myös poliitikkoja ja politikointia. Lisää aiheesta Turku: Kunnat alustavaan sopuun Tunnin junan rahoituksesta

- Joten kyllähän se sieltä lähtee. Koska se on hallitusohjelmassa, siellä on tiettyjä tahoja taustalla, jotka haluavat vähän tarkemmin neuvotella.

RANNE korostaa sen olevan tärkeää, että kaikki osapuolet tietävät, mihin sitoutuvat. Hän on halunnut myös, että kaikki tiedossa olevat taloudelliset riskit ovat myös kuntien tiedossa.

- Uskon, että lopputulos, joka sieltä toivottavasti huomenna saadaan, ainakin on mahdollisimman vähän riskejä sisältävä.

Vaikka tämä ei ole ollut itsellenne mieluisa hanke lähtökohtaisesti, toivotte kuitenkin, että se etenee huomenna?

- Totean, että koska se on hallitusohjelmassa ja siitä on sovittu, ja nyt se osakassopimus on sellaiseen muotoon saatettu, että valtion puolelta toimitaan talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätösten mukaisesti ja kaiken sovitun mukaisesti, niin silloin se on hyväksyttävissä.

Osakaskunnat pääsivät alustavaan sopuun hankkeen rahoituksesta syyskuun alussa. Kuntien päätöksentekijöille esitetään, että kunnat sitoutuvat ensimmäiseen vaiheeseen yhteensä 400 miljoonalla eurolla.

Valtio on luvannut osallistua ensimmäiseen vaiheeseen 400 miljoonalla eurolla.

Anni Keski-Heikkilä/STT

Juttua ja otsikkoa täydennetty Ranteen kommenteilla klo 11.52.