Liisa Jaakonsaari ei lähde enää ehdolle – ”Siihen konkarien kuoroon en liity”

Europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari (sd.), 73, ei lähde ehdolle ensi kevään europarlamentti- eikä eduskuntavaaleihin. Jaakonsaari vahvisti uutisen Demokraatille. Asiasta kertoi ensimmäisenä STT.

Päätöksen taustalla on Jaakonsaaren mukaan ”yksinkertaisesti niin hieno asia”, että poliittinen ura on jatkunut jo hyvin pitkään.

– Keväällä tulee täyteen 40 vuotta siitä, kun minut valittiin ensimmäisen kerran eduskuntaan vuonna 1979. Olen ollut koko tämän ajan yhtäjaksoisesti parlamentaarikko. Ensin kolmekymmentä vuotta eduskunnassa ja keväällä tulee kymmenen vuotta täyteen EU-parlamentissa. Juhlavuoden kunniaksi voisin ilmoittaa, että en ole käytettävissä, Jaakonsaari kertoo Demokraatille.

– Jossain vaiheessa elämää tulee tarkastella muustakin näkökulmasta, kuin politiikasta. Olen iloinen päätöksestäni, mutta toisaalta tietysti myös vähän surullinen. Onhan tämä tietynlainen saranakohta.

Viime viikkoina useat eduskunnan jättämisestä kertoneet konkariedustajat ovat pahoitelleet poliittisessa keskustelussa kokemaansa muutosta. Muun muassa keskustalaiset Seppo Kääriäinen ja Tapani Tölli ovat esittäneet huolensa tahallisen väärinymmärtämisen, kärjistyksien ja keskustelun pinnallisuuden lisääntymisestä. Mitä tästä tuumaa vankan kokemuksen omaava Jaakonsaari?

– Minä en aio liittyä siihen konkarien kuoroon. Jos vertaa niihin vuosikymmeniin, milloin nousin eduskuntaan, niin mielestäni tilanne on mennyt parempaan suuntaan, Jaakonsaari painottaa.

– Keskustelu on nykyään oikeasti vilkasta ja poliittista.

Hän huomauttaa miten esimerkiksi eduskunnan asema poliittisessa päätöksenteossa on vahvistunut huomattavasti kuluneiden vuosikymmenien aikana.

– Taannoin hallituksen esityksistä ei saanut muuttaa eduskunnassa pilkkuakaan ja esimerkiksi suulliset kyselytunnit olivat lähinnä naurettavia näytelmiä. Nyt siellä otetaan oikeasti naisista ja miehistä mittaa.

Mutta suurin kehitys on kuitenkin tapahtunut globalisaation, tai Jaakonsaaren sanoin ”maapalloistumisen” myötä.

– Tietoisuus sen suhteen on lisääntynyt, että yhä enemmän tarvitaan kansainvälistä sääntelyä ja EU on Suomellekin se viitekehys, minkä kautta voidaan vaikuttaa maailmanlaajuisesti esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja kansainväliseen rikollisuuteen.

Siinä on kokemuksia neljältäkymmeneltä vuodelta.

Vaikuttamista Jaakonsaari itse ei kuitenkaan välttämättä lopeta kokonaan, joskaan vaaleissa häntä ei enää ehdolla nähdä. Jonkinasteinen osallistuminen esimerkiksi ajatushautomoiden toimintaan kuitenkin kiinnostaa häntä.

17. lokakuuta julkaistaan myös Jaakonsaaren kirjoittama kirja, jonka sisältöä hän ei vielä tässä vaiheessa halua kokonaan referoida.

– Siinä on kokemuksia neljältäkymmeneltä vuodelta, mutta yritän katsoa myös vähän eteenpäin.

Jaakonsaaren ilmoitus herätti välittömästi reaktioita sosiaalisen median puolella. Esimerkiksi SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm kommentoi uutista Facebook-päivityksessään.

– Liisa pitää usein mukanaan puhetilaisuuksissa maskottina toimivaa pehmokissaa. Sen avulla hän pehmeästi johdattelee kuulijan vuoropuheluun kovistakin asioista niiden oikeilla nimillä, Rönnholm kertoi.

– Arvostan valtavasti Liisan pitkää uraa ja ennen kaikkea uskallusta ja kykyä sanoa ymmärrettävästi ja suoraan, ja välistä ouluksi. Siitä ei aina saa kiitosta, mutta se on välttämätöntä asioiden viemiseksi eteenpäin. Odotan mielenkiinnolla Liisan kirjaa ja myös tulevia suunnitelmia. Tästä kokemuksesta on näyttöä, ja sille on käyttöä, hän päätti.

