Liitot: Kasvatus- ja perheneuvontaa ei saa poistaa sosiaalihuoltolaista – ”Heikennetään palvelua, jonka tarve on vain kasvanut”

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry ja Psykologiliitto vastustavat sosiaali- ja terveysministeriön ehdotusta poistaa kasvatus- ja perheneuvonta sosiaalihuoltolaista. Liittojen mukaan varhaisen tuen palvelu on harvoja, joissa ihmisiä ei pallotella luukulta toiselle. Demokraatti Demokraatti

– Kasvatus- ja perheneuvonta on keskeinen ja vaikuttava osa suomalaista ennaltaehkäisevää sosiaalipalvelujärjestelmää. Siksi olemme syvästi huolissamme sosiaali- ja terveysministeriön sosiaalipalveluja uudistavan työryhmän ehdotuksesta. Päättäjiltä on syytä kysyä: tiedetäänkö, mistä ollaan säästämässä, kannanotossa sanotaan.

Kasvatus- ja perheneuvonta on matalan kynnyksen varhaisen tuen palvelu, joka auttaa perheitä vanhemmuuteen, perhesuhteisiin ja lapsen hyvinvointiin liittyvissä huolissa.

TIEDOTTEEN mukaan palvelun vahvuus on sen moniammatillinen työote, jossa psykologit ja sosiaalityöntekijät tarkastelevat perheen tilannetta yhdessä ja kokonaisvaltaisesti. Työssä ei keskitytä vain yksittäiseen ongelmaan, vaan huomioidaan asiakkaiden moninaiset tuen tarpeet hyödyntäen myös heidän voimavarojaan ja vahvuuksiaan.

– Kasvatus- ja perheneuvonnassa tehtävä työ on vaativaa psykososiaalista muutostyötä – paljon enemmän kuin pelkkää neuvontaa. Perheille ei ainoastaan jaeta ohjeita, vaan heitä tuetaan etenemään tilanteissa, joissa vanhemmuutta kuormittavat psykologiset esteet, vaikeat kokemukset tai lamaannuttavat vuorovaikutuksen haasteet.

– Työssä käsitellään vaikeita tunteita, vahvistetaan perheen keskinäistä vuorovaikutusta ja tuetaan vanhemman kykyä olla turvallinen aikuinen lapselleen.

LIITOT muistuttavat, että oikea-aikainen tuki ja käytössä olevat näyttöön perustuvat psykososiaalisen tuen menetelmät ehkäisevät usein ongelmien kasautumista ja kärjistymistä.

– Kun perheitä tuetaan riittävän varhain, voidaan vähentää raskaampien ja huomattavasti kalliimpien palveluiden tarvetta. Ilman varhaista tukea ongelmat voivat johtaa tilanteisiin, joissa tarvitaan esimerkiksi sijaishuoltoa, erikoissairaanhoitoa tai oikeusjärjestelmän palveluita, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio tiedotteessa.

Liittojen mukaan kasvatus- ja perheneuvonta on vuosikymmenten aikana kehitetty vakiintuneeksi, vaikuttavaksi ja perheiden luottamusta nauttivaksi palveluksi, joka täydentää muuta lapsi- ja perhepalvelujärjestelmää.

Sen poistaminen sosiaalihuoltolaista heikentäisi palvelun asemaa ja saatavuutta tilanteessa, jossa perheiden varhaisen tuen tarve on pikemminkin kasvanut kuin vähentynyt.

– Kasvatus- ja perheneuvonta on niitä harvoja palveluita, joissa toteutuu sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattilaisten tuki asiakkaalle samassa paikassa, ilman pallottelua luukulta toiselle. Esitys sen purkamisesta onkin myös ristiriidassa soteuudistuksen keskeisen tavoitteen, sosiaali- ja terveydenhuollon integraation kanssa, kommentoi Psykologiliiton puheenjohtaja Jari Lipsanen.

TALENTIA ja Psykologiliitto katsovat, että kasvatus- ja perheneuvonnan asema sosiaalihuoltolaissa on turvattava. Ennaltaehkäiseviä palveluja tulee heikentämisen sijaan vahvistaa.

– Varhainen tuki perheille on sekä inhimillisesti että yhteiskunnallisesti kestävää politiikkaa. Lasten ja perheiden hyvinvointi rakentuu varhaisesta tuesta – ei siitä säästämisestä, tiedotteessa sanotaan.