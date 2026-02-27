Palkittu politiikan aikakauslehti.
Työmarkkinat

27.2.2026

Liitot: Sopu syntyi yksityiselle sosiaalipalvelualalle

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvotteluissa on saavutettu tänään neuvottelutulos ja sen myötä myös sopimusratkaisu. Asiasta kertovat muun muassa Tehy ja Super tiedotteissaan.

Sopimusratkaisun osapuolia ovat SuPer osana Sote ry:tä (SuPer, Tehy ja Erto) sekä Jyty, Pro, Talentia ja työnantajaliitto Hyvinvointiala Hali ry.

– Neuvottelut olivat poikkeuksellisen vaikeat. Olemme Tehyssä tyytyväisiä, että ratkaisu lopulta löytyi neuvottelemalla. Se on kokonaisuudessaan paras saavutettavissa oleva ratkaisu tehyläisille nykytilanteessa, sanoo Tehyn edunvalvontajohtaja Jarkko Pehkonen tiedotteessa.

Työehtosopimus on voimassa 1.1.2026-30.4.2028. Palkkojen yleis- ja taulukkokorotus on 2,7 % vuosina 2026 ja 2027.

– Ratkaisu on kokonaisuutena arvioiden hyvä lähihoitajille nykyisessä hyvin vaikeassa yhteiskunnallisessa tilanteessa ja antaa näkymän siitä, että julkisen ja yksityisen sektorin välistä palkkaeroa kurotaan jatkossakin umpeen, sanoo puolestaan SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg järjestön tiedotteessa.

Työehtosopimusratkaisun synnyttyä Sote ry:n viikolle 11 ilmoittamat lakot peruuntuvat.

