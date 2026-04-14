Liitto arvostelee Orpon hallitusta: apteekkeja kaatuu nyt kovalla kädellä ja lisää sulkemisia on luvassa

Apteekkariliiton tiedossa on tällä hetkellä jo 14 apteekkia, jotka on suljettu tai päätetty sulkea. Lisää on tulossa.

Syyksi liitto ilmoittaa Orpon hallituksen apteekkitalouteen kohdistamat leikkaukset, jotka ovat heikentäneet apteekkien kannattavuutta vuodenvaihteesta alkaen.

Liitto kertoo tiedottessaan, että Fimean arvion mukaan jopa 117 apteekkia on vaarassa muuttua kannattamattomaksi.

– Apteekkialalla on vahva tahto palvella asiakkaat hyvin ja turvallisesti myös tulevaisuudessa, mutta valitettavasti osalle apteekeista se on leikkausten jälkeen jo mahdotonta, sanoo Apteekkariliiton puheenjohtaja Risto Holma tiedotteessa.

Suljettavia apteekkeja on eri puolilla Suomea, kaupungeissa ja pienillä paikkakunnilla. Muutokset kohdistuvat erityisen raskaasti pieniin sivuapteekkeihin, joita ylläpidetään monilla paikkakunnilla ennen kaikkea palvelusyistä.

Apteekkariliiton mukaan sulkemiset tarkoittavat asiakkaille pidempiä asiointimatkoja ja heikompaa lääkeneuvonnan saavutettavuutta.

– Jos kehityssuuntaa ei saada muutettua, edessä on lisää apteekkien sulkemisia. Se ei ole kenenkään etu – ei kansalaisten, terveydenhuollon eikä yhteiskunnan.

Eduskunta hyväksyi joulukuussa hallituksen apteekkitalousuudistuksen.

Apteekkariliiton mukaan taustalla on myös pidempää kehitystä. Apteekkeihin viime vuosina kohdistuneet leikkaukset, kustannusten kasvu ja yleisesti käytettyjen reseptilääkkeiden hintojen pitkään jatkunut lasku ovat heikentäneet apteekkien taloudellista tilannetta koko 2000‑luvun ajan. Tämän vuoden alussa toteutetut leikkaukset pahensivat tilannetta entisestään.