Työmarkkinat
7.1.2026 06:31 ・ Päivitetty: 7.1.2026 06:32
Liitto: Tämän verran insinööri tienaa nyt
Insinöörien palkat nousivat vuodessa 2,7 prosenttia, ja mediaaniansio oli lokakuun tilastojen mukaan 4717 euroa, kertoo alan etujärjestö Insinööriliitto.
Liiton työmarkkinakyselyn mukaan työpaikkansa säilyttäneiden insinöörien ostovoima on siis parantunut, koska inflaatiokin on ollut alhaalla. 84 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoo tienestiensä nousseen vuoden 2025 aikana.
Tietotekniikan palvelualojen ihmisistä hieman vähempi osuus eli 79 prosenttia kertoi liksojen noususta.
– Reaaliansiot eivät ole kuitenkaan palanneet parin kolmen vuoden takaista inflaatiohuippua edeltäneelle tasolle, sanoo tiedotteessa liiton vastaava tutkija Elina Ahti.
SEN SIJAAN luottamus oman työpaikan pysyvyyteen laskee insinööreillä yhä.
Enää vain 62 prosenttia kyselyn vastaajista piti työnantajayrityksensä näkymiä vakaina tai melko vakaina. Vielä kolmen vuoden takaisessa kyselyssä 85 prosenttia vastaajista oli samaa mieltä.
Liiton arvion mukaan epävarmuus johtaa siihen, että ihmiset ovat vähemmän hanakoita ottamaan riskiä työpaikan vaihdolla, vaikka urakierto olisi muuten insinööreille tärkeä asia.
Liian paikallaan pysyvien työmarkkinoiden huono puoli nimittäin on, että alalle tuleminen vaikeutuu.
Tämä näkyy siinä, että 651 vastavalmistunutta insinööriä oli lokakuussa vailla työtä, liitto kertoo. Työttömyysmäärässä on nuorilla 24 prosenttia kasvua edellisvuoteen verrattuna.
Kaikkiaan insinööreistä oli viime syksynä työttöminä 5,6 prosenttia. Määrä oli kasvanut vuodessa vajaan viidenneksen verran.
Kommentit
