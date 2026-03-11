Lindtman esitteli SDP:n veropolitiikan kulmakivet

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman nosti Vero2026-tapahtumassa esiin SDP:n tulevan vaalikauden veropoliittisia tavoitteita. Ytimessä olivat palkansaajat ja hyvinvointialueet. Demokraatti Demokraatti

– Me emme usko, että Suomen taloutta korjataan sillä, että lasku viime vuosien epäonnistumisesta lähetetään tavalliselle suomalaiselle pieni- ja keskituloiselle palkansaajalle, Veronmaksajat ry:n tilaisuudessa keskiviikkona puhunut Lindtman sanoi.

SDP siirtäisi verotuksen painopistettä edelleen työn verottamisesta haittojen verotukseen. Seuraavan vaalikauden verotuksen kaksi kulmakiveä Lindtman muotoili näin.

– Tavallisen palkansaajan ansiotuloverotusta ei SDP:n johdolla kiristetä.

Toinen keskeisistä lupauksista liittyi hyvinvointialueiden rahoitukseen.

– Hyvinvointialueiden ongelmat eivät uuden veron avulla ratkea. Toimivaa mallia ei yksinkertaisesti ole olemassa. Sote-alueiden ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan valikoima useita keinoja mutta en näe, että maakuntavero on tähän toimiva ratkaisu myöskään seuraavalla vaalikaudella, Lindtman sanoi.

SUOMEN julkisen talouden alijäämä on Lindtmanin mukaan niin syvä, ettei yksikään puolue kykene tulevissa vaaleissa esittämään uskottavaa talousohjelmaa ilman veroratkaisuja. Sanaa verosopeutus hän ei suoraan maininnut.

– Tarvitaan menosäästöjä, tarvitaan rakenteellisia uudistuksia, ennen kaikkea tarvitaan kasvua, mutta kun nämä alijäämät ovat jopa historiallisen suuria, on myönnettävä myös tämä. Mitään valtavaa veroasteen alennusvaraa ei tällä hetkellä yksinkertaisesti ole.

Hän tuomitsi miljardiluokan veronkevennyskilpailut vastuuttomaksi talouspolitiikaksi.

– Se on kilpailua siitä kuka sulkee silmänsä todellisuudelta nopeammin.

SDP lupaa Lindtmanin mukaan tulevalle vaalikaudelle vastuullista talouspolitiikkaa. Petteri Orpon (kok.) hallitusta hän syytti yhteiskunnallisen luottamuksen rikkomisesta työmarkkinoilla ja kuluttajienkin keskuudessa.

Verotuksen pitää SDP:n mallissa tukea kasvua ja työllisyyttä oikeudenmukaisesti niin, että verot mitoitetaan maksukyvyn mukaan.

Tulevaan hallituksen kehysriiheen Lindtman esitti jatkoa vihreiden investointien verohyvitykselle ja sen ulottamista myös pk-yrityksille. Hän suositteli hallitukselle myös ensiasunnon ostajien verokannusteita, joiden tavoitteena olisi asuntomarkkinoiden vauhdittaminen. Kyse olisi määräaikaisesta korkojen verovähennysoikeudesta ja vapautus varainsiirtoverosta.

Yritysten kasvurahoitusta SDP vahvistaisi Lindtmanin mukaan uudistamalla sijoitusrahastojen verokohtelua. Valtion nykyisistä omistuksista listatuissa yhtiöissä SDP allokoisi uudelleen miljardin yksityisiin kasvurahastoihin. T&k-kannustimeen SDP sisällyttäisi myös innovaatiotoiminnan.

– Ja todellakin Suomen talouden kasvun vuoksi esitämme kotitalousvähennyksen parantamista siivous- ja hoitopalveluiden osalta.

SDP myös peruisi vuoden alusta voimaan tulevan yhteisöveron alennuksen 20 prosentista 18 prosenttiin.

TULEVAA vaalikautta koskevana tavoitteena Lindtman mainitsi työmarkkijärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden palauttamisen.

– Suomalaiset palkansaajat eivät voi olla ainoa ryhmä, jota verosanktioidaan tavalla, jota ei tehdä kenenkään muun veronmaksajan kohdalla.